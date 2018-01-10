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未關電視外出起火燒19戶釀1死 婦人起訴

發稿時間：2018/01/10 13:04

最新更新：2018/01/10 13:04

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（中央社記者蘇木春台中10日電）吳姓婦人前年外出未關閉老舊電視，導致電線走火，木造房屋迅速起火，並造成19戶住家延燒，其中吳姓住戶搶救財物而罹難，台中地檢署今天將吳婦依公共危險與過失致死罪嫌起訴。

台中地方法院檢察署今天發布起訴書指出，46歲吳婦是台中市潭子區大成街一處木造磚造隔間住戶，民國105年11月21日下午5時，她未關閉2樓房間內的老舊電視即外出。

當天下午5時52分，電視電源插座與電視間線路發生短路，引燃放置電視的木造床頭櫃，火勢因此擴大延燒，因隔間與梁柱皆為木造，火勢一發不可收拾，快速延燒同排多戶房屋。

隔壁住戶吳男，未注意火勢接近，衝入2樓屋內搶救財物，卻因濃煙嗆昏倒地，身體遭大面積燒傷，最後熱衰竭當場死亡，台中市消防局獲報到場搶救，火勢在當天晚間7時16分撲滅，造成19戶房屋的二樓隔間燒毀。

台中地檢署檢察官依據多名現場目擊證人和住戶證詞，以及台中市消防局火災原因調查鑑定書，證明起火點為吳婦住家，起火原因為屋內電視、電線及電源插座等物，且發現電視電源供應器基板上，電源配線仍處於通電狀況，電視所在的矮櫃中間高處應為起火處。

吳姓婦人應訊時辯稱，她出門前有關電視，否認是從她的住家起火。但檢察官認為，電視應已長時間未關，才能讓電視、插座與電源供應器累積足夠熱量，進而短路引發火警，因房屋老舊，屋主本應特別注意室內電線定期汰舊換新，且使用電器應避免老舊且隨手關閉電源。

台中地檢署今天依公共危險、過失致死罪嫌將吳婦起訴。1070110

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