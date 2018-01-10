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連續降雨挹注水庫 竹苗旱象稍緩

發稿時間：2018/01/10 16:27

最新更新：2018/01/10 23:24

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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）竹苗地區歷經這波鋒面帶來連續5天降雨，新竹寶二、苗栗明德水庫都有明顯進帳，水位持續攀升，對原本吃緊的水情稍有緩和，但因適逢枯水期，旱象危機仍未解除。

水利署北區水資源局今天表示，受惠於這波鋒面帶來連續降雨，自5日至昨晚8時止，新竹寶山第二水庫集水區累積雨量已超過260毫米，其中8日更創下集水區單日最大降雨量114毫米，5天來，水庫有效蓄水量共增加近350萬噸，蓄水率已上升至54%。

北水局指出，這次下雨的時間夠長，頭前溪仍持續有大流量，估計寶二水庫水位將再攀升，蓄水量回復到2000萬噸「應可期待」。

另外，在這波鋒面來襲前，水位已創下24年新低紀錄的苗栗明德水庫，蓄水率原本一度跌破2成，經過連續5天降雨挹注，集水區累積雨量約185毫米，入流量增加258萬噸，至今天下午2時，蓄水率已攀升至40%，水位來到54.97公尺，有效蓄水量達512萬噸。

不過，明德水庫工作站站長謝子平強調，目前水情只能說是「稍有緩和」，旱象危機仍未解除，尤其若要供應一期稻作灌溉用水，尚有不足。

竹苗地區去年下半年降雨情況不佳，苗栗地區降雨更僅為歷年平均2至4成，水庫水位直直落，經濟部水利署去年12月27日將新竹、苗栗地區水情燈號由水情稍緊的綠燈，轉為一階限水的黃燈；北水局說，這波鋒面降雨挹注不少，但目前仍處於枯水期，何時可解除限水黃燈，仍言之過早。1070110

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