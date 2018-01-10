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藉檢查猥褻女病患 婦產科醫師遭判6月

發稿時間：2018/01/10 16:39

最新更新：2018/01/10 16:39

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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）一名婦人在彰化市一間婦產科醫院看診，看完門診後，被一名謝姓醫師帶到醫院廁所說要再檢查出血，藉機撫摸婦人下體及胸部遭婦人提告，彰化地院判處謝姓醫師有期徒刑6個月。

根據彰化地方法院今天公布的判決書，這名婦人因子宮頸抹片檢查異常到彰化市一間婦產科醫院看診，謝姓醫師幫婦人看完診後告知婦人出血量多，要婦人先在診間外的休息區觀察一下。

沒多久，謝姓醫師結束門診走出診間，要婦人跟他走，婦人以為醫師要幫她作檢查，於是跟著謝姓醫師進入廁所，在醫師的示意下脫掉內褲以及撩起裙子，讓謝姓醫師撫摸下體以及胸部，過程中雖然醫院院長曾來廁所巡視關電燈，不過沒有發現廁所有人。

謝姓醫師在廁所電燈被關掉的時候，要婦人不要出聲，等到院長離開後又打開電燈，繼續撫摸婦人的胸部，過程中約2到3分鐘，後來才告知婦人檢查已經結束；婦人回到家後察覺有異，告知丈夫和婆婆此事，報警處理。

謝姓醫師在法院審理此案時辯稱，他幫婦人看了好幾次門診，承認雖有撫摸婦人，不過強調自己是為了幫婦人檢查，沒有猥褻的動機，而案發後婦人曾向他索討金錢，懷疑婦人是為了錢才會告上法院。

不過醫院院長以及護士都作證指出，醫師進行檢查一定在診間，如果醫師要再幫婦人作檢查，要在診間進行；而地院法官根據證人證詞以及醫院內的監視器畫面，認為謝姓醫師所為觸犯刑法利用機會猥褻罪，判處有期徒刑6個月，如易科罰金，以新台幣2000元折算一日，全案可上訴。1070110

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