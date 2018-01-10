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毒品通緝犯被逮 藏身處成毒品分裝廠

發稿時間：2018/01/10 17:05

最新更新：2018/01/10 19:56

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一名林姓毒品通緝犯9日晚間在住處遭嘉義市警方逮捕，並當場起獲毒品及分裝器等證物。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真　107年1月10日一名林姓毒品通緝犯9日晚間在住處遭嘉義市警方逮捕，並當場起獲毒品及分裝器等證物。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真　107年1月10日

（中央社記者江俊亮嘉義市10日電）因販毒遭判刑7年10月的林姓通緝犯，藏身嘉義市區民宅分裝毒品販毒，警方昨晚將他逮捕，並查扣毒品、硫酸鈉等化學藥品及分裝器一批。

嘉義市警察局第一分局今天發布新聞稿指出，北興派出所員警據報有人在轄區販售毒品牟利，經布線查緝發現有毒品前科、因販賣毒品案遭判刑7年10月的林姓通緝犯涉有重嫌。

警方昨晚冒著低溫下雨，前往林男藏身處民宅3樓，查獲毒品咖啡包、新興三級毒品bk-DMBDB、K他命共計219.15公克，以及專門用來摻雜混合K他命毒品的冰糖、硫酸鈉等化學藥品共計1783.84公克。

警方指出，林男以冰糖、硫酸鈉等摻雜混入K他命毒品，分裝後足可供數百人施用，所幸警方即時查獲，避免更多人遭毒害，現場並查扣電子磅秤、漏斗、勺子、研磨機、封口機、點鈔機等證物。

警方表示，林男先前因販賣毒品案遭判刑7年10月，由於未到案服刑而遭通緝，警方除依法將他解送歸案外，並依違反毒品危害防制條例移送嘉義地檢署偵辦，同時將繼續追查毒品來源。1070110

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