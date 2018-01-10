北市警局：勞團集遊脫序 依法嚴辦

（中央社記者黃麗芸台北10日電）台北市警察局今晚表示，勞團自8日至10日在立法院周邊集會反對勞基法修法，卻陸續發生推擠警方、臥軌和丟煙霧罐等違法脫序行為，後續均將偵辦並依法移送究處。



市警局晚間發布新聞稿表示，反對勞動基準法修正案數個團體，於8日至10日在立法院青島東路、鎮江街口舉辦「撤回惡法，夜宿立院」的抗議活動。市警局為確保遊行沿線政府機關的安全及交通秩序，規劃相關勤務防處，但此集會遊行活動並未依原申准地點及路線舉行，且陸續發生違法脫序行為，不但浪費社會資源，也造成3名執勤員警受傷。



市警局指出，在「推擠（攻擊）警方」部分，有關丟擲拖鞋到員警身上一事，在辨識相關涉嫌人身分後，依集會遊行法及妨害公務罪嫌移送台北地檢署偵辦；推擠部分，待檢視蒐證影帶及辨識相關涉嫌人身分後，交由中正第一分局依法偵處。



其次，市警局指出，期間發生率眾快閃街頭、阻礙交通，待檢視蒐證影帶，辨識相關涉嫌人身分後，依違反道路交通管理處罰條例舉發。



市警局說，「台鐵臥軌」部分，此案涉嫌人共計15人，這起事件造成行進列車停駛，有21列次火車、約1.2萬人次旅客受影響，造成鐵路交通混亂、停滯，包括徐男等15人訊後由鐵路警察局台北分局於9日依違反公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦，15人均諭令限制住居。



「丟擲煙霧罐」部分，市警局說，目前已辨識出謝姓及蔣姓涉嫌人，待檢視蒐證影帶及辨識相關涉嫌人身分後，由中正第一分局依社會秩序維護法移請台北地院簡易庭裁處。



市警局表示，對於民眾表達意見自由和集會遊行權利予以尊重，但呼籲應和平、理性，切勿觸法，對於上述發生的違法脫序行為，將依法移送究處，以維護社會秩序及民眾安全。1070110