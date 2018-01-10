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土地交易遭裁罰 幸福人壽向鄧文聰求償勝訴

發稿時間：2018/01/10 20:34

最新更新：2018/01/10 20:34

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（中央社記者蕭博文台北10日電）幸福人壽主張前董事長鄧文聰任內，經手多筆不動產交易違背法令遭金管會裁罰，向鄧文聰與承辦人員求償。高院審結判決鄧文聰等人共須賠償幸福人壽360萬元，仍可上訴。

台灣高等法院今天發布新聞稿指出，幸福人壽向法院主張，鄧文聰在董事長任內，經手新北市淡水區水仙段、台北市中山區松江路、台中市南屯區田心段等土地案，因違背保險業內部控制規範，而遭金管會裁罰，因此向鄧文聰與承辦人員求償。

台北地方法院一審判決幸福人壽敗訴，案經上訴，高院認為，鄧文聰為前董事長，承辦人員均為辦理不動產投資業務的經理人，與幸福人壽均為委任關係，必須針對交易案進行適法性評估，但因交易案違反規範，導致幸福人壽遭罰，應負賠償責任。

高院判決，鄧文聰與承辦人應就3筆交易案，各賠償幸福人壽新台幣90萬元、90萬元、180萬元。

鄧文聰被控掏空幸福人壽，二審遭判刑26年。案經上訴，最高法院去年12月針對鄧文聰違背職務向渣打銀行質押借款部分駁回上訴，依保險法背信罪判刑10年定讞。

鄧文聰另涉嫌與前董事長黃正一違背職務向EFG銀行質押借款，二審時鄧遭判有罪、黃無罪，最高法院去年12月撤銷此部分判決，發回高院審理中。1070110

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