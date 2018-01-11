排隊上車起衝突 桃園3乘客遭警函送

桃園中壢區一處客運站10日發生學生與民眾排隊糾紛，雙方互不相讓且有肢體衝突，警方獲報到場勸說。（桃園市政府中壢警分局提供）中央社記者吳睿騏桃園攝 107年1月11日

（中央社記者吳睿騏桃園11日電）中壢區一處客運站前，昨天傍晚發生一起學生與民眾排隊糾紛，雙方互不相讓且有肢體衝突，警方獲報到場後，雖然雙方不提告，但訊後仍依違反社會秩序維護法將3人函送法辦。



桃園市政府中壢警分局中壢派出所副所長甘博倫今天受訪表示，警方昨天下午5時接獲報案，表示有民眾在客運站發生糾紛，警方到場後先將雙方隔開勸說。



甘博倫表示，王姓及楊姓高中生告訴員警，2人當時正排隊等公車，但72歲何男卻說他們插隊，因為各說各話愈講愈氣，過程中，何男出手揍了王姓學生的臉，而王姓及楊姓高中生則以書包回擊，雙方互不相讓，直到警方到場才停止。



至於有民眾在網路「爆料公社」上指稱何男疑似是扒手集團，同時有亮刀情事，甘博倫指出，警方到場處置時，並未發現何男有持武器攻擊行為，何男沒有前科，警方請他自行翻閱隨身皮包也未發現刀械，調閱現場錄影機及比對雙方說法，都表示是以拳頭、書包相互還擊對方，並無網路上陳述的狀況。



甘博倫表示，雖然事後雙方互不提告傷害，但是在公眾場合以拳頭、書包相向，已滋擾到周圍群眾，因此，警方訊後依違反社會秩序維護法加暴行於人將3人函送法辦。1070111



