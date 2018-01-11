男搶銀樓金項鍊 宅配員路見不平助逮嫌

楊姓男子10日晚間到台南市銀樓佯稱購買金項鍊，拿到商品後卻企圖逃逸，陳姓宅配員工（左）剛好下班經過，隨即與銀樓老闆（右）合力逮住楊男並報警。（台南市警局第二分局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 107年1月11日

(中央社記者張榮祥台南11日電）楊姓男子昨天晚間到台南市銀樓佯稱購買金項鍊，但他拿到商品就往外跑，銀樓老闆立即追，陳姓宅配員工剛好下班經過，合力逮住楊男後報警，警方訊後將楊男依準強盜罪嫌送辦。



台南市警局第二分局偵查隊長李昆燁今天告訴中央社記者，36歲楊男昨晚6時許走進台南市中西區的銀樓，佯稱買金項鍊，但60多歲陳姓銀樓老闆覺得怪怪的。



陳姓老闆見楊男未把機車停在騎樓，反而順向違停在路旁，楊男放在櫃台的皮夾，厚度不像有數萬元，但陳姓老闆仍拿出一條重一兩多、價值新台幣6萬多元的金項鍊。楊男將金項鍊戴在脖子上假裝觀看，趁其他客人進門時，楊男奪門而出，騎乘機車準備逃逸。



早已起疑的陳姓老闆隨即追出，拉住楊男機車，但楊男仍加速向前，陳姓老闆被機車拖著跑了30公尺，直到楊男撞上路旁汽車摔倒，兩人就在路旁拉扯。



適逢黑貓宅急便34歲陳姓員工下班，騎機車路過，陳男立即下車伸出援手，合力逮住楊男後報警；警方訊後依準強盜罪嫌將楊男移送台南地方法院檢察署偵辦。1070111