下藥性侵韓女 計程車司機改判7年4月

（中央社記者蕭博文台北11日電）計程車司機詹侑儒涉嫌下藥迷昏3名韓國女子，並性侵其中一人，一審依毒品、猥褻罪判刑11年。經上訴，高院認為毒品罪不成立，今天改依加重強制性交罪判刑7年4月。



士林地方法院一審認定詹侑儒僅猥褻被害人，判刑4年6月，但台灣高等法院審理後認為，詹男犯行已達性交程度，改依加重強制性交罪論處。



一審另認定，詹侑儒在飲料中添加含有第三級毒品的安眠藥，法官依「毒品危害防制條例」以欺瞞之方法使人施用第三級毒品罪，判刑7年4月。高院則認為，詹男非專業人士，無從得知安眠藥含有毒品成分，此部分不構成犯罪。



從事包車旅遊的詹侑儒，去年搭載3名來台自由行的韓籍女子四處旅遊，1月12日在新北市金瓜石停車場各給3名女子一瓶已注入安眠藥的乳酸飲料，2女不察喝下飲料後昏睡，另名女子淺嚐一口即吐出而未昏睡。



詹侑儒當晚驅車前往台北市士林夜市，讓未昏迷的女子下車逛夜市，隨後將車開往洲美橋附近僻靜處，並在車上性侵其中1名女子得逞。



3名女子回到飯店後因藥效發作，仍意識不清、持續昏睡，直到隔天下午5時醒來，3女隨即前往便利商店購買同款飲料，飲用後發現味道與司機提供的不同，遭猥褻女子也隱約記得曾被詹男撫摸，因此委託友人在韓國旅遊網站上張貼事發經過尋求協助，並報警處理，全案因而曝光。1070111