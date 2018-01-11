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假的台灣得獎茶牟暴利 南投茶商遭訴

發稿時間：2018/01/11 13:22

最新更新：2018/01/11 13:22

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）賴姓茶商自越南進口茶葉，以人頭參加南投縣一家茶葉生產合作社舉辦的冬季茶賽，獲獎「洗茶」成為台灣產地茶葉，販售給不知情消費者而獲利逾3倍，南投地檢署偵結起訴。

南投地方法院檢察署、法務部調查局南投縣調查站，破獲賴姓茶商進口越南茶葉，再以人頭參加鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社舉辦的2015年冬季茶賽，獲獎後包裝成為台灣茶葉，賣給不知情消費者，獲利數倍，南投地檢署偵查終結，賴姓茶商涉犯刑法詐欺取財、行使偽造私文書等罪嫌，依法提起公訴。

南投地檢署主任檢察官吳怡盈今天說，經訊問賴姓茶商及相關證人，並委託行政院農業委員會茶業改良場鑑定茶葉產地後，確認茶商以每台斤約新台幣360元的越南茶葉，冒充台灣當季茶葉，並冒用其他社員名義，製作虛偽不實參賽切結書，參加合作社的冬季茶賽。

吳怡盈指出，其中約半數茶葉獲獎，因此獲合作社認證，合作社在不知情狀況下，將獲獎茶葉包裝為產地台灣的茶葉禮盒，再由賴姓茶商販售給不知情消費者，讓民眾誤以為是台灣生產的高品質茶葉，以每台斤1200元購入，賴姓茶商銷售得款345萬6000元。

吳怡盈表示，賴姓茶商偵查期間坦承犯行，日前偵查終結，以賴姓茶商涉嫌刑法詐欺取財、行使偽造私文書等罪嫌提起公訴，並請求法院沒收賴姓茶商犯罪所用的每盒1台斤茶葉禮盒共409盒，及得款345萬6000元，徹底剝奪犯罪所得。1070111

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