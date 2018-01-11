司法節研討會 許宗力提國民法官制度

司法院長許宗力（前）11日在台北出席第73屆司法節學術研討會並致詞，說明司法院近期多項司改進度及成果。中央社記者王揚宇攝 107年1月11日

（中央社記者王揚宇台北11日電）司法院長許宗力今天出席司法節學術研討會，說明近期司改進度及成果；外界矚目的國民法官制度，司法院秘書長呂太郎受訪指出，希望最慢在法律通過後的2年內正式施行。



司法院等單位今天共同舉辦第73屆司法節學術研討會；許宗力率先致詞，並以「致全體國人的公開信」，說明司法院近期推出的「國民參與刑事審判法」草案、「勞動訴訟程序特別法」草案等成果。



許宗力說，司法院已完成「國民參與刑事審判法」草案研擬，建構國民法官制度，讓國民多元的經驗、觀念與價值，與法官專業的法律知識匯合，作成案件的判決，使國民能了解法律與司法，真正解決人民的問題。



另外司法院也完成「勞動訴訟程序特別法」草案，從設立勞動專業法庭、方便勞工的管轄法院、減輕勞工起訴的訴訟費用、舉證責任合理調整、強化起訴前調解等項目，讓處於經濟弱勢的勞工，於訴訟上也能獲得實質平等地位。



許宗力表示，關於刑事訴訟法中的「犯罪被害人訴訟參與制度」草案，則是要讓犯罪被害人不再僅是刑事訴訟程序中的旁觀者，而是能夠更實質的參與訴訟，更直接表達意見與感受。



許宗力指出，在法院「金字塔型」訴訟程序與組織完成前，司法院另完成法院組織法的修正草案，使終審法院於法律見解可能歧異時，先組成「大法庭」尋求統一見解，再依據統一的見解進行本案裁判。



許宗力談到，在大法官釋憲業務上，自前年11月至今，已作成19號解釋，都具體攸關人權保障，包括釋字第748號解釋，承認同性伴侶也應平等享有與異性伴侶相同的結婚權利等。



呂太郎則於會前接受媒體採訪時指出，國民法官制度對台灣來說是新制度，外界有所疑慮、疑惑是難免的，但在法案研修過程中，司法院邀集審檢辯、學者專家及有法庭經驗的人共同研擬，也透過公聽會、說明會、模擬法庭，讓大家熟悉與了解。



在國民法官的立法期程上，呂太郎指出，希望2月的時候送到立法院，看能否在2月的會期順利立法，司法院後續會開始按照通過的法律進行模擬，最慢希望在法律通過後2年內正式施行。1070111