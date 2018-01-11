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男子殺越南女友後跳樓重傷 殺人罪起訴

發稿時間：2018/01/11 14:49

最新更新：2018/01/11 14:49

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（中央社記者蘇木春台中11日電）呂姓男子不滿越南籍黎姓女友提分手，去年10月到她租屋處談判，持預藏尖刀將黎女刺死再跳樓輕生，呂男重傷送醫獲救，但黎女卻陳屍屋內，台中地檢署今天將呂男依殺人罪嫌起訴。

台中地方法院檢察署今天發布起訴書指出，58歲呂男與越南籍黎女為男女朋友，呂男因不滿黎女漸行漸遠，心生不滿，雙方多次談判感情問題。

黎女與越南籍同鄉阮姓女子，共同在台中市豐原區一處透天厝開設小吃店，黎女並向阮女丈夫何男承租小吃店的3樓居住，呂男去年10月3日凌晨1時4分，到黎女租屋處談判。

當天凌晨1時28分時，呂男不滿黎女提出分手，兩人發生口角後，呂男拿出預藏2把尖刀，朝黎女刺向前胸、後背等處導致當場死亡，上午7時5分，呂男自行從3樓陽台跳下身受重傷，經路人發現報案送醫，警方獲報通知何男到場，進屋內才發現黎女已陳屍在房內。

阮女向警方供稱，黎女與呂男往來密切，但黎女在事發前只稱是朋友，2日晚間10時多，呂男曾多次到店內找黎女，黎女才說要與呂分手，呂男便說待小吃店打烊後再來好好講；小吃店才開張一個多月，黎女工作很愉快，沒有輕生念頭。

檢察官會同法醫相驗黎女遺體，死者胸部與背部有多處銳器傷，導致心臟及肺臟刺傷大量出血，最後因失血過多休克死亡。

呂男則坦承殺害黎女，但對於事發經過都不願仔細說明；台中地檢署今天依殺人罪嫌將呂男起訴。1070111

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