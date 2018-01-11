酒醉男開車追撞越南籍女工 2死1重傷

彰化一名卓姓男子9日凌晨酒駕撞上一名越南籍女工騎乘的電動自行車，再追撞另外2名越南籍女工，造成2死1傷慘劇，卓男的白色轎車則是撞到電線桿後才停下。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 107年1月11日

（中央社記者吳哲豪彰化11日電）一名卓姓男子9日凌晨開車行經和美鎮和港路時，不慎擦撞到一名越南籍女工騎乘的電動輔助自行車，再追撞另2名越南籍女工，造成2死1重傷，卓姓男子酒測值超標，遭警方移送。



彰化縣警察局和美分局五組組長楊士漢今天指出，卓姓男子酒測值高達1.15MG/L，車禍發生後，自己也受困在轎車內，目前仍在醫院接受治療。



警方指出，36歲的卓姓男子在9日凌晨駕駛轎車行經和美鎮和港路時，剛好3名越南籍的女工剛下班騎電動輔助自行車也經過該路段，卓姓男子的轎車先撞上其中一名女工的電動輔助自行車，再撞上另2名女工，最後轎車撞上路邊的電線桿才停下來。



彰化縣消防局獲報趕到現場，發現有2名越南籍女工被壓在車底，趕緊將2人救出送醫，但仍因傷重不治；至於另一人雖被轎車追撞彈飛，所幸只有輕傷，至於卓姓男子也被困在因追撞變形的車體內，動彈不得，消防隊員動用破壞器材才將卓姓男子救出送醫。



警方表示，卓姓男子被救護車送達醫院後，醫院幫卓姓男子進行酒測，發現酒測值高達1.15MG/L，由於卓姓男子仍需住院治療，他們除了派員警進行戒護外，也依刑法公共危險罪將卓姓男子函送彰化地檢署偵辦，同時也通知2名死亡的越南籍女工親友來台處理後續事宜。1070111