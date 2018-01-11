小黃司機狎韓女案 高院改依性交重罪判刑

（中央社記者蕭博文台北11日電）高院審理計程車司機詹侑儒下藥性侵韓國女子案，認為詹男犯行已屬性交而非猥褻，今天撤銷一審加重強制猥褻罪4年6月徒刑，改依加重強制性交罪判刑7年4月，全案可上訴。



台灣高等法院發布新聞稿指出，詹侑儒犯行嚴重影響我國國際觀光形象，考量詹已共賠償3名韓國女子新台幣100萬元，包括遭性侵的女子60萬元，3女也跨海透過代理人表示願意原諒被告及給予自新機會，因此判刑7年4月。



新聞稿指出，詹侑儒各給3名韓國女子一瓶已注入安眠藥的乳酸飲料，利用其中一人昏睡之際，伸手撫摸被害人胸部與下體，前後時間超過5分鐘。



高院認為，詹侑儒行徑屬刑法認定的性交行為，原審疏未詳察僅認定猥褻，因此撤銷原判決，改依刑度7年起跳的加重強制性交罪論處。



至於士林地方法院一審另依「毒品危害防制條例」以欺瞞方法使人施用第三級毒品罪，判詹侑儒7年4月。高院則認為詹男非專業人士，無從得知安眠藥含有毒品成分，此部分無罪。



從事包車旅遊的詹侑儒，去年1月12日搭載3名來台旅遊的韓籍女子，在新北市金瓜石停車場各給3名女子一瓶含有安眠藥的乳酸飲料，其中2人喝下後昏睡。



詹侑儒利用未昏睡女子下車逛士林夜市的機會，將車開往台北市洲美橋附近僻靜處，在車上性侵一名昏睡的韓籍女子得逞。



士院一審認為，詹侑儒犯以欺瞞方法使人施用第三級毒品、加重強制猥褻2罪，各處7年4月、4年6月，合併執行11年徒刑。案經詹侑儒上訴，高院改判毒品部分無罪，另改依加重強制性交罪判刑7年4月，整體刑度較一審為低，但性侵犯罪刑度高過一審。1070111