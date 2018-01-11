公開扁病情資訊 陳順勝盼勿政治操作

（中央社記者王淑芬、蘇木春11日綜合報導）網路上流傳前總統陳水扁高聲唱歌的畫面，引起爭議。「陳前總統醫療小組」副召集人、高雄長庚醫院名譽副院長陳順勝今天透過新聞稿表示，不希望拿扁的病情作文章。



陳水扁近日與親友聚餐時，高唱「客家本色」與「春天的花蕊」等歌曲影片在網路轉傳，台中監獄副典獄長林順斌說，畫面中扁身旁可見家人，應屬於私人家族聚會，與家人聚會是人之常情，對病情也有幫助，但先前已多次提醒扁，勿將生活影片上傳網路，避免引發非議。



陳順勝署名發布的新聞稿中，條列扁的醫治時間、病況症狀，也有治療成果。他說對扁的病況每3個月評估一次，但因涉個資過去未公開，真正了解扁的病情除了醫療小組就是中監、地方法院和高等法院。



他說，事先已和扁討論過公開病情和治療一事，陳順勝希望公開病情資訊，呼籲外界勿再拿來做選舉或政治操作，也盼政治人物不要動不動就把無關的議題和扁做比較。



陳順勝在新聞稿上詳列3年多來陳水扁的病況轉變與治療過程，他總結3年來，扁的憂鬱經藥物等治療有改善，但情緒創傷症狀容易受到環境影響不穩定；尿失禁、部分認知功能缺損仍嚴重，在壓力或情緒激動時，行動控制仍無改善而有跌倒的危險，生活無法自理，需依賴他人。



他說，醫療小組繼續判定因病情複雜需繼續保外就醫，或不宜出庭應訊。



陳順勝指出，專家的診斷建議應繼續臨床觀察與治療，擔心有不斷對病人病情與診療的干擾因素，若要更好的預後，建議改變環境或到國外醫學中心繼續治療。



但是中監副典獄長林順斌強調，中監的醫療訪視小組到扁家探訪時，從未聽聞扁想到國外治療，至今也未提出申請，推測僅是醫療小組的想法，保外就醫受刑人要到國外就醫「現行法規來說是不可能的」。1070111