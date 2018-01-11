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柯文昌綠點內線案 最高法院駁回非常上訴

發稿時間：2018/01/11 17:44

最新更新：2018/01/11 17:44

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（中央社記者蕭博文台北11日電）普訊創投集團負責人柯文昌，因綠點內線交易案判刑9年確定，已於105年入監。檢察總長顏大和提起非常上訴，最高法院認為無理由，今天判決駁回。

顏大和提起非常上訴時主張，綠點公司與美商捷普公司簽署無拘束力意向書時，還沒經過實地查核，契約並未成立，原確定判決認定此時已屬重大消息明確，違反經驗法則，原審法院對不法利益的計算也有錯誤。

最高法院審理認為，重大消息明確時點的認定，屬於事實範疇，不涉及統一法令適用的問題，至於犯罪所得計算方式，由法院依個案計算，原審認為犯罪所得超過一億元，依法加重其刑，認事用法均無違誤，駁回非常上訴。

有「台灣創投教父」之稱的柯文昌，被控在民國95年利用普訊集團擔任綠點公司法人董事機會，事先得知捷普要購併綠點，於是進場大買綠點股票，藉此拉抬股價，事後再賣股，總計獲利新台幣4億7284萬元。

柯文昌一度獲判無罪，但台灣高等法院更一審認為，柯文昌明知捷普與綠點將簽約合併，卻利用得知這項重大消息的機會買股票獲利，依違反證券交易法內線交易罪判刑9年、併科罰金1億元，創下台灣內線交易案件定罪的最重刑度，案經最高法院於104年12月駁回上訴而確定。

案件定讞後，宏碁集團創辦人施振榮與台達電子創辦人鄭崇華、國泰金控董事長蔡宏圖，以及和碩董事長童子賢還為此案召開聯合記者會發表聲明，表達產業界與財經界對「法律不清，入人於罪」的恐慌。1070111

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