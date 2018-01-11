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糖品或毒品 校外教學報你知

發稿時間：2018/01/11 17:54

最新更新：2018/01/11 18:32

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zoom in 高雄市警察局少年隊成立「青春反毒宣導專區」，陳列仿真毒品等各式相關教材，11日有學生參訪，透過專區展示及導覽讓青少年進一步認識毒品及其危害，加強反毒宣導。中央社記者陳朝福攝　107年1月11日高雄市警察局少年隊成立「青春反毒宣導專區」，陳列仿真毒品等各式相關教材，11日有學生參訪，透過專區展示及導覽讓青少年進一步認識毒品及其危害，加強反毒宣導。中央社記者陳朝福攝　107年1月11日

（中央社記者陳朝福高雄11日電）高雄市政府警察局少年警察隊成立「新興仿真毒品展示區」，今天吸引學校安排學生參訪，員警利用查獲以巧克力等糖品偽裝的安非他命等毒品供學生辨識，但學生都表示難以分辨。

這座以情境式展示的「新興仿真毒品展示區」，去年12月底揭幕，現場展示警方查獲的以咖啡、奶茶、巧克力和梅餅等偽裝的毒品，還有以郵票匿藏毒品，千奇百怪手法令人咋舌。

為讓學生體驗另類防毒宣導，少年警察隊派出「反毒波麗士大使」偵查佐吳尚榮、許富皇，帶領學生認識各式各樣的新興仿真毒品，讓學生分辨時下新興毒品混充的多樣性，了解是糖品或是毒品。

吳尚榮和許富皇一再提醒學生注意辨識毒品會以偽裝糖品方式出現，對於來路不明或出現場合有異的物品避免誤食。

設於少年隊的「新興仿真毒品展示區」，提供民眾及接受各級學校和社區社團民眾預約參訪。隊長沈建仁表示，少年隊提供專業導覽與多媒體反毒宣導，並提供家長教養諮詢服務，歡迎申請參訪。1070111

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