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檢搜索龍發堂 被告涉妨害自由偽造文書

發稿時間：2018/01/11 18:02

最新更新：2018/01/11 18:02

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（中央社記者陳朝福高雄11日電）高雄龍發堂近8年97人死亡，疑有死因異常。雄檢今天發動搜索，將龍發堂住持、監院和為堂眾看診溫有諒醫院溫姓負責人列為被告，追查死因和調查妨害自由、偽造文書等不法。

高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝表示，檢察官指揮高雄市警方搜索龍發堂，共約談22人，其中19人為證人，身分包括龍發堂行政人員和堂眾與醫院等相關人員。

檢警初步查出，龍發堂住持釋心善、監院釋心賢，涉嫌綑綁生病的堂眾涉有妨害自由犯意，也提供不實堂眾名冊和龍發堂樓層平面圖及隱匿疫情傳播內容，導致疫情蔓延。

檢警也查出溫姓負責人長期為堂眾看診，涉嫌對於死亡堂眾應報請相驗，卻勾「病死」及開立不實死亡證明書，涉犯業務登載不實罪嫌。

龍發堂去年7月發生阿米巴痢疾、結核病疫情，高雄市衛生局去年12月公告「龍發堂為阿米巴痢疾及結核病之法定傳染病流行地點」，並發現龍發堂陳報的資料疑有堂眾死因登載不實情形，都為敗血症、心肺衰竭和心肌梗塞等死因，卻被舉發死因有食道破裂等，涉案醫院涉嫌開立不實死亡證明，檢方獲報偵辦。

高雄市衛生局也曾發布新聞稿表示，查核發現過往龍發堂的年平均死亡人數12人較高於高雄市立精神護理之家的7人，以及平均死亡年齡56歲較低於高雄市立精神護理之家的63歲，死亡原因占50%以上為營養不良或外力侵襲致死者，異常的死因凸顯龍發堂確實存在管理不當與照護疏失等問題。1070111

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