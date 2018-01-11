嘉明輪擱淺防油污 12日完成攔油索布放

（中央社澎湖縣11日電）擱淺在澎湖東吉嶼東北方岸際的國籍雜貨船嘉明輪，由於機艙已進水，航港局要求船東在明天下午2時前完成攔油索布放，同時先進行抽油作業，以防範油污海域。



國籍雜貨船「嘉明輪」，重達588噸，今天清晨擱淺在澎湖東吉嶼東北方岸際，船上王姓船長等8船員全數由空軍海鷗直升機吊掛獲救。



嘉明輪意外擱淺後，航港局南部航務中心今天下午邀集海管處、澎湖縣政府、澎湖海巡隊、南巡局第13巡防區、船舶所有人及保險公司等單位召開第1次船體移除會議，研商後續船體移除事宜。



航港局科長陶長智指出，嘉明輪前晚在出海不久後，疑似發生螺旋葉片絞網，船隻失去動力呈現漂流，當晚船公司獲報後，就徹夜協調拖船「裕宏」漏夜出海前往拖救，可惜陰錯陽差，因海象惡劣，約晚了30分鐘，嘉明輪被風浪帶至東吉嶼東北方岸際擱淺，否則就可避免了這起擱淺意外。



陶長智表示，根據船公司表示，嘉明輪船艙柴油約剩3噸、燃油約1噸，其中船體右舷擱淺偏15度，機艙已進水，但現場尚未有油污外洩情形，海巡單位及海管處在現場持續監控中，同時要求船公司務必在明天下午2時前，完成攔油索布放，並提交抽油計畫。



航港局進一步指出，澎湖海象可望在周末好轉，要求船東儘速安排現場勘查，以確認船上殘油數量、儲存位置，船體損害情況及評估可能之剩餘浮力，以利未來船體移除等工作。1070111