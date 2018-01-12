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迷上生存遊戲 2男涉改槍擁槍遭逮

發稿時間：2018/01/12 11:02

最新更新：2018/01/12 12:46

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高雄市警察局苓雅分局偵查隊長楊廷祥12日說，擔任廚師的謝姓男子因沉迷生存遊戲，陸續於拍賣網站購得仿造槍枝、裝飾彈進行改造，並將槍彈寄放舅舅蔡姓男子住處。警方搜索起出大批改造槍彈，全案移送彰化地檢署偵辦。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 107年1月12日高雄市警察局苓雅分局偵查隊長楊廷祥12日說，擔任廚師的謝姓男子因沉迷生存遊戲，陸續於拍賣網站購得仿造槍枝、裝飾彈進行改造，並將槍彈寄放舅舅蔡姓男子住處。警方搜索起出大批改造槍彈，全案移送彰化地檢署偵辦。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 107年1月12日

（中央社記者陳朝福高雄12日電）擔任廚師的謝姓男子迷上生存遊戲，涉嫌改造槍彈，並將槍彈寄放舅舅蔡姓男子住處，高雄市警方搜索起出大批改造槍彈，全案移送彰化地檢署偵辦，並追查槍械是否涉及不法案件。

高雄市警察局苓雅分局偵查隊長楊廷祥今天說，謝男因沉迷生存遊戲，陸續於拍賣網站購得仿造槍枝、裝飾彈及改造工具後，再從網路學習改造技術改造。

警方獲報查出謝男在彰化一家小吃店當廚師，並利用餐廳後方隱密倉庫當做小型改造工廠，持搜索票搜索，但謝男一度供稱槍枝丟了，再改口都寄放蔡男住處，隨後於隨身背包內取出改造手槍1把、彈匣2只，員警並在倉庫內查獲改造金屬彈41顆、底火41個、子彈半成品10顆和改造工具一批。

警方鍥而不捨再搜索蔡男住處，查獲改造槍枝1把、改造子彈76顆、已通槍管1支、仿造槍枝半成品1支、空氣槍1支及改造工具等。不過，蔡男僅坦承空氣槍為他所有。

警方將全案依槍砲彈藥刀械管制條例移送彰化地檢署偵辦，並鑑驗槍械有無使用過，是否涉及其他不法案件。1070112

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