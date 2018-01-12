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男結夥擄女同事逼簽本票 警循線逮人

發稿時間：2018/01/12 12:24

最新更新：2018/01/12 12:24

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）胡姓男子盯上同事林姓女子，與同夥強擄林女、強盜手機，並拘禁在八卦山區一處房舍，打算逼簽本票，因案件曝光，林女1個多小時後被釋放，南投檢警循線逮人，胡男被羈押。

29歲胡姓男子疑因缺錢花用，盯上同公司一名約30歲林姓女子，夥同陳姓、鍾姓、劉姓男子及陳姓女子，強擄林女到八卦山區拘禁，打算逼林女簽本票，但1個多小時後因擔心林女家屬已報警而釋放林女，南投檢警循線逮捕胡男等人，胡男遭聲押獲准。

南投地方法院檢察署今天發布資料表示，8日獲報林姓女子遭擄並強盜財物，隨即指派檢察官林渝鈞指揮南投縣政府警察局南投分局偵辦，經調閱監視錄影畫面蒐證比對，查出是林女同事胡男指使其他4人，7日深夜在林女住處附近強行擄走並拘禁、強盜手機。

南投地檢署指出，胡男與林女無債務糾紛，雙方僅同事關係、不熟識，與同夥擄走林女，要逼林女簽本票取財，但案件曝光，不久後載林女到南投市路邊丟包釋放，南投分局幹員持檢察官核發拘票，拘獲胡男等5名犯嫌，並在車輛起出作案頭套、手套、棉繩等證物。

南投地檢署表示，經檢察官訊問，認為胡男等人共同涉犯刑法妨害自由、恐嚇及最輕本刑5年以上有期徒刑的加重強盜等罪，犯罪嫌疑重大，且有滅證、串供、逃亡之虞，向法院聲請羈押及禁止接見通信，法院裁定胡男羈押禁見，其他4名共犯限制住居。1070112

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