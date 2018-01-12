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明知故犯 鳥店老闆盜獵保育鳥類販售遭逮

發稿時間：2018/01/12 12:53

最新更新：2018/01/12 14:58

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內政部警政署保安警察第七總隊第六大隊長黃建智12日說，日前接獲情資，設籍竹山鎮的69歲游姓鳥店負責人濫捕朱鸝、黃山雀、黃腹琉璃等保育鳥類，並在經營的鳥店販賣牟利，保七總隊第六大隊11日前往鳥店搜索，將游男逮捕法辦。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 107年1月12日內政部警政署保安警察第七總隊第六大隊長黃建智12日說，日前接獲情資，設籍竹山鎮的69歲游姓鳥店負責人濫捕朱鸝、黃山雀、黃腹琉璃等保育鳥類，並在經營的鳥店販賣牟利，保七總隊第六大隊11日前往鳥店搜索，將游男逮捕法辦。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 107年1月12日

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）游姓男子在南投縣草屯鎮經營鳥店，明知朱鸝、黃山雀、黃腹琉璃是保育鳥類，仍盜獵販售，保七總隊第六大隊逮捕游男法辦。

內政部警政署保安警察第七總隊第六大隊長黃建智今天說，日前接獲情資，設籍竹山鎮的69歲游姓鳥店負責人濫捕朱鸝、黃山雀、黃腹琉璃等保育鳥類，並在經營的鳥店販賣牟利，涉嫌觸犯野生動物保育法。

黃建智指出，經積極蒐證查辦、掌握充分證據後，昨天會同南投縣政府警察局草屯分局、縣政府農業處，持搜索票前往游姓犯嫌位於草屯鎮的鳥店，當場查獲1隻朱鸝、黃山雀活體與屍體各1隻、4隻黃腹琉璃，並查扣3個誘捕籠、2個拍網等犯罪工具。

黃建智說，游姓嫌犯當場坦承犯行，全案依違反野生動物保育法移送南投地方法院檢察署偵辦，被救出的朱鸝、黃山雀、黃腹琉璃交農業處照顧。

為使保育物種可延續生命、維護物種多樣性以及生態永續平衡，黃建智呼籲民眾勿獵殺、捕捉野生動物，以免觸法。1070112

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