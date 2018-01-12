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海巡署士官長涉包庇走私 檢方聲押獲准

發稿時間：2018/01/12 16:31

最新更新：2018/01/12 16:31

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（中央社記者蘇木春台中12日電）海巡署前年查獲漁船走私中國香菇案，查出第三海岸巡防總隊簡姓士官長與涉案船員有聯繫，涉嫌包庇走私，台中地檢署昨天搜索簡男與涉案漁船業者住處偵辦，檢方今天聲押簡男獲准。

台灣台中地方法院檢察署11日晚間，指揮南投縣調查站、廉政署中區調查組與中部地區巡防局台中機動查緝隊，到海巡署第三海岸巡防總隊簡姓士官長的住處及位於外埔安檢所辦公處搜索，並傳喚簡姓士官長、涉案漁船船長與船員等10多人到案。

海巡署中部地區巡防局今天發布新聞稿表示，海巡署新竹機動查緝隊民國105年12月29日，在台中梧棲漁港查獲漁船走私中國香菇案，偵辦過程清查犯嫌通聯紀錄，掌握有海巡署簡姓士官長與犯嫌有聯繫，便主動報請法務部廉政署偵辦。

中部地區巡防局表示，案件發生後涉案的簡姓士官長，已從原先服務的梧棲安檢所，調至外埔安檢所服務，秉持「勿枉勿縱」及「決不護短」原則，案件已進入司法程序，如查證屬實，依規定嚴懲不貸。

檢方指出，簡姓士官長涉嫌在105年間收受業者賄賂，將海巡署官員值勤表洩漏，使走私的船隻得以透過特定人員站哨時規避安檢，將貨品成功走私入境。

台中地檢署今天依貪污、懲治走私條例等罪嫌聲押簡男，台中地方法院裁定收押，蔡姓與郭姓漁船業者各以新台幣10萬元交保，陳姓業者以3萬元交保，其餘證人訊後請回。1070112

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