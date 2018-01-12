苗栗急凍 猝死一氧化碳中毒案例增

（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）寒流發威，苗栗縣自7日起，已有12人因天冷猝死，另外急性心肌梗塞、一氧化碳中毒個案也增加，醫師提醒，保暖之餘，別忘保持通風及電器使用安全，以免意外發生。



根據中央氣象局資料，苗栗地區這兩天受寒流與輻射冷卻影響，早晚低溫都曾降至攝氏10度以下，氣溫驟降對年長者及慢性病、心血管疾病患者風險增加，縣府衛生局統計縣內6家24小時急救責任醫院數據，自7日至今天中午12時止，天冷猝死共有12例，急性心肌梗塞5人，其中1人死亡；另外，類流感急診人數也持續增加。



天氣冷颼颼，保暖不可少，使用電器或瓦斯熱水器務必留意通風狀況。苗栗市連續2天發生取暖不慎，釀成民宅火警事件，大千醫院也指出，這兩週已收治5名一氧化碳中毒案例。



大千綜合醫院副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗表示，這5名病患，除一名90歲老婦人因火警嗆傷外，其餘4人分別是一對夫妻及年輕情侶，都可能是家中使用瓦斯熱水器通風不良，出現頭暈、嘔吐等症狀就醫，抽血確認為一氧化碳中毒。



蔡建宗指出，現在民眾普遍認知熱水器須裝在戶外，不過，部分住家陽台另裝有防盜窗，或是掛滿晾曬的衣物，若使用熱水器時對外窗戶緊閉，陽台空間通風不良，都有可能導致室內一氧化碳濃度飆高，提醒民眾使用電暖器及瓦斯熱水器一定要特別留意通風。



醫師表示，一氧化碳無色無味無臭，初期不易察覺，中毒症狀因血液中一氧化碳濃度不同而有差異，輕者可能頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、全身無力；嚴重會昏迷、抽搐、心律不整、心肌梗塞，甚至死亡，此外，少數病人意識恢復後，可能發生遲發性腦病變，出現智能減退、失禁、步態不穩、行為退化等症狀。



大千醫院指出，一氧化碳中毒時，為避免腦部缺氧太久造成傷害，第一時間送至醫院接受高壓氧治療，可快速降低血液中一氧化碳濃度，降低傷害。1070112