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關鍵字： 康龍劉世芳寒流勞基法
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身綁K毒闖高雄機場 5馬來西亞旅客送辦

發稿時間：2018/01/13 10:54

最新更新：2018/01/13 13:15

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zoom in 5名馬來西亞籍旅客涉嫌用彈性繃帶將毒品綁在大腿及小腿自高雄國際機場闖關，遭航警與高雄關查獲。（高雄關提供）中央社記者陳朝福傳真 107年1月13日5名馬來西亞籍旅客涉嫌用彈性繃帶將毒品綁在大腿及小腿自高雄國際機場闖關，遭航警與高雄關查獲。（高雄關提供）中央社記者陳朝福傳真 107年1月13日

（中央社記者陳朝福高雄13日電）5名馬來西亞籍旅客涉嫌將毒品綁在大腿及小腿自高雄國際機場闖關，遭航警與高雄關查獲，初步清點約有K他命10公斤，估可供近34萬人次使用，警詢後依運毒罪嫌送辦。

航空警察局高雄分局與關務署高雄關今天發布新聞稿表示，5名馬來西亞籍旅客昨天搭機由吉隆坡飛抵高雄，入境高雄機場並通過護照查驗後，被發現神情緊張且形跡可疑，透過海關風險管理篩選系統鎖定。

航警與高雄關查緝人員先不動聲色，掌握人數後聯手實施詳查，在涉案5人大腿及小腿查獲使用彈性繃帶綁束的透明塑膠袋24包，鑑定清點共裝有K他命10公斤。

查緝人員表示，犯嫌供稱是由不認識的男子，利用通訊軟體聯絡，以每人約折合新台幣10萬元代價委託帶來台灣。5名犯嫌年齡平均僅21歲。全案依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

高雄關表示，將持續與查緝機關密切聯繫，也加強現場執檢關員的專業訓練，並配合緝毒犬、X光檢查儀等查緝利器，阻絕毒品闖關走私。免費檢舉走私專線0800-711-117。1070113

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