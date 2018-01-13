路網圖誤植 高公局疏於審查判賠21萬

（中央社記者蕭博文台北13日電）高公局委託廠商印製105年春節疏運交通路網圖，卻將墾丁國家公園誤植於台3線上。廠商索賠重印108萬份的支出，高院認為，雙方都有責任，高公局應賠廠商21萬餘元。



台灣高等法院日前公布的判決書指出，廠商承攬民國105年春節疏運交通路網圖標案，約定契約總價新台幣168萬2000元，預計印製150萬份路網圖，卻將墾丁國家公園誤植於中彰雲投嘉地區的台3線公路上。



廠商主張，曾將樣稿交給台灣區國道高速公路局承辦人檢查，但承辦人未盡審查義務，沒有發現誤植即通知付印，導致108萬份路網圖因誤植無法使用而重新印製，向高公局求償重印費用。



高公局則主張，承辦人交付廠商104年路網圖，並告知修正建議，以製作105年路網圖，廠商並無自行決定修改的權利，但104年路網圖中的墾丁國家公園是在正確位置，廠商擅自更動才會誤植。



高院承審合議庭後認為，依雙方契約規定，高公局應就廠商提供的整份樣稿是否完整正確進行審查，屬於協助廠商履約的義務，但承辦人疏未注意而未發現誤植，違反契約規定。



但合議庭也認為，廠商對於路網圖正確性有自主檢查的義務，廠商與高公局都是導致重印108萬份路網圖的共同原因，但廠商過失程度更甚於高公局，高公局僅應負擔20%的過失責任。



合議庭指出，廠商重印108萬份路網圖的費用為108萬餘元，高公局應賠償20%費用即21萬餘元，全案確定，不得上訴。1070113