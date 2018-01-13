幫派談判不成開槍1死 3嫌投案羈押獲准

彰化縣溪湖鎮一處視聽館日前傳出槍擊命案，一名李姓男子遭人開槍擊中左胸，傷重不治，警方獲報循線查出一名賴姓男子涉有重嫌，賴男13日帶著當天在場的郭姓男子（圖）等人投案，郭男隨後坦承開槍。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 107年1月13日

（中央社記者吳哲豪彰化13日電）彰化縣溪湖鎮小莓視聽館8日清晨發生槍擊命案，涉案的賴姓男子帶著當天在場的郭、陳兩名小弟投案。彰檢訊後對3人供詞存疑，以有串供、滅證之虞今天向法院聲押獲准。



彰化縣溪湖鎮的小莓視聽館8日凌晨發生槍擊命案，39歲的李姓男子跟多名友人進入包廂內唱歌飲酒作樂。有人突然闖入，和李男對談10分鐘後傳出槍響，包廂內的人一哄而散，李男左胸中彈倒在地上，送醫急救不治。



彰化縣政府警察局溪湖警分局副分局長林神改今天指出，死者是竹聯幫分子，經常在酒後和別人發生爭執，經循線查出和李男同一幫派的賴男涉有重嫌。賴男昨天下午帶著郭、陳兩名手下，以及疑為作案用制式克拉克手槍1把、子彈10顆出面投案。



警方調查，李男當天在包廂內電話中與賴男互起爭執。賴男氣不過帶著兩名手下到視聽館找被害人理論，兩人在包廂內再起口角，引發郭男開槍殺機。



郭男坦承行兇，溪湖警分局將賴男等3人依殺人等罪移送彰化地檢署偵辦。檢方對3人的供詞存疑，以有串供、滅證之虞，向法院聲請將3人羈押禁見，法院也在今天下午裁准。1070113