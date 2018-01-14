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關鍵字： 夏威夷空中巴士寒流康龍
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男大生機車被偷 竊嫌打電話勒贖遭逮

發稿時間：2018/01/14 16:25

最新更新：2018/01/14 18:28

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49歲曾姓男子（右2）5日在台中市見路旁一輛機車鑰匙未拔，竊走後在機車內找到車主陳姓男大生學籍資料，打電話給對方要求付錢後才能領回機車，陳男報警後假裝配合，警方埋伏將曾男逮捕。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　107年1月14日49歲曾姓男子（右2）5日在台中市見路旁一輛機車鑰匙未拔，竊走後在機車內找到車主陳姓男大生學籍資料，打電話給對方要求付錢後才能領回機車，陳男報警後假裝配合，警方埋伏將曾男逮捕。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　107年1月14日

（中央社記者蘇木春台中14日電）曾姓男子見路旁一輛機車鑰匙未拔，竊走後在機車內找到車主陳姓男大生學籍資料，他打給對方要求付錢才能領回機車，陳男報警並假裝配合，警方埋伏將曾男逮捕，訊問後依法送辦。

台中第三警分局東區分駐所所長林愷庭今天受訪表示，49歲曾姓男子5日在台中市東區一處影城附近，發現一輛機車未拔鑰匙便將機車竊走，陳姓男大生看完電影要返家時才發現機車被竊。

陳男沒多久接到曾男來電，表示需支付新台幣2000元才願歸還機車，並與被害人相約東區一處公園取款交車，陳男不甘損失，隨即報警求助。

警方獲報後，指導陳男假意配合對方要求，並編排1組警力著便衣到約定地點埋伏查緝，1組警力著制服待命，不久陳男到場，只見曾男從路旁走向贓車，並大聲對被害人呼喊「你是陳先生嗎？」

員警見狀隨即上前圍捕，當場人贓俱獲，曾男被便衣員警包圍當下，竟脫口而出「機車是在南天宮撿到的，不是我偷的」，仍被帶回警局偵辦。

警方調查，陳男將裝有學籍資料的包包留在機車內，曾男取得被害人電話後，使用自己的手機打給被害人，通話紀錄成為鐵證，警方訊問後依恐嚇取財、竊盜等罪嫌將曾男移送台中地檢署偵辦。1070114

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