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中年失明不失志 環保志工創全新人生

發稿時間：2018/01/14 16:46

最新更新：2018/01/14 18:29

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慈濟志工沈文楠（右）、徐玉琴（左）都因遺傳性視網膜病變導致中年失明，兩人分別投入環保志工和環保站合唱團，為自己再創全新人生。（慈濟台南分會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年1月14日慈濟志工沈文楠（右）、徐玉琴（左）都因遺傳性視網膜病變導致中年失明，兩人分別投入環保志工和環保站合唱團，為自己再創全新人生。（慈濟台南分會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年1月14日

（中央社記者楊思瑞台南14日電）因遺傳性視網膜病變失明的慈濟台南分會環保志工沈文楠，除了到無障礙之家學習技能，還利用時間投入資源回收。在慈濟認識了同樣失明的婦人徐玉琴，互相鼓勵再創全新人生。

慈濟台南分會今天在仁德靜思堂舉辦「台南區社區歲末祝福感恩會」，62歲的沈文楠以及70歲的徐玉琴，都在志工陪伴下參加活動。沈文楠分享投入環保志工的喜悅，曾在軍中擔任播音員的徐玉琴，則加入環保站的「萬歲合唱團」。

沈文楠表示，退伍後進入一家紡織廠上班，從基層員工一路升到科長。但因患有遺傳性夜盲症，51歲那年因失明提前退休。隨後在社會局及視障協會的協助下，學著自理生活，並到無障礙之家學習技能。

他說，在無障礙之家認識了一名慈濟志工，對方提起了環保教育工作，就興起了到環保站協助資源回收工作的念頭。後來就有志工在每個星期日載他到新化區的環保教育站學做資源分類。

慈濟志工陳廷任表示，對全盲的人來說，做資源分類是一大挑戰。但沈文楠很認真學，現在用觸覺可以將鋁、鐵、塑膠、紙等資源回收物分類好，甚至摸玻璃瓶底的記號就可分辨瓶身色澤，且已在今年授證慈濟環保志工。

同樣患有遺傳性夜盲症的徐玉琴，18歲考上軍方約僱播音員，分發到馬祖服務，婚後就辭掉軍方工作走入家庭。在中年雙眼全盲後，聽音樂、唱歌成為自娛的方式。

徐玉琴說，去年經由居家照護員介紹，加入慈濟仁德環保站的「萬歲合唱團」。跟著志工到監獄分享自己的故事，鼓勵受刑人不怕困難，勇於接受挑戰。

徐文琴今天與沈文楠碰了面，發現視障也能成為環保志工，也希望自己能往這個方向努力。沈文楠除了鼓勵徐玉琴，也期許自己能開始參加訪視活動，以一己之力幫助弱勢朋友走出角落。1070114

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