菜鳥領犬員遇上女王阿蘭 好默契奪佳績

在消防署搜救犬隊服替代役的高健泰（右）意外踏上領犬員之路，菜鳥的搭檔卻是女王味十足的搜救犬阿蘭（左），這對搭檔組合僅半年多，就成功取得國際MRT搜救犬資格。中央社記者黃麗芸攝 107年1月14日

（中央社記者黃麗芸南投縣14日電）高健泰因在消防署搜救犬隊服替代役而意外踏上領犬員之路，但菜鳥的搭檔卻是女王味十足的搜救犬阿蘭，從不被接納到成功通過國際MRT搜救犬資格，箇中酸甜苦辣都有。



內政部消防署首度爭取到並於去年11月舉辦「2017亞洲區MRT搜救犬隊國際任務救援能力認證」考試，共計國內、外16支隊伍報名參加，連續48小時和7大項測驗項目，通過的7隊隊伍均為台灣團隊。



其中，消防署搜救犬隊共有兩隊成功取得這次MRT資格，領犬員高健泰和搜救犬阿蘭（LAN）這對拍檔就是。



高健泰擔任領犬員資歷才短短一年，在隊上是最菜的人，實際接觸搜救犬時間其實已有3年。



他在接受中央社記者專訪時表示，雖然家中有養狗，自己也愛狗，以前卻未想過會擔任領犬員，走上這條路的契機，純粹是先前服替代役時被分發到消防署特種搜救隊，有機會協助領犬員照顧搜救犬和學習帶犬，就此確立志向。



退役後的高健泰立刻投入消防員考試和受訓，幸運且順利地分發回消防署搜救犬隊，成為正式的領犬員。



通常菜鳥領犬員都會搭配訓練成熟的搜救犬，而有搜救潛力正待訓練的犬隻則會搭配有經驗的領犬員，藉此互相帶領、學習，是較有效率的組合方式。



剛入隊的高健泰便和現年2歲多且資質優秀的阿蘭成為搭檔。他表示，虎斑的阿蘭是少數優秀的混種犬，既穩定、執著又專注，他在服替代役時就看著幼犬阿蘭入隊，也曾經協助幫忙訓練，是一隻很棒的搜救犬，沒想到後來竟成為正式拍檔。



有緣不代表有好的開始，高健泰坦承因為自己太菜，極具女王個性且優秀的阿蘭起初是完全不理他，下指令或叫牠都不甩，但其他學長下令，阿蘭就配合且執行得非常好，令他挫折感很深。



「一開始帶狗不被接納，這就是個過程，」高健泰表示，自己在服替代役時曾帶過一隻德國狼犬，阿蘭算是第二隻，他知道這是必經過程，持續努力培養雙方默契，但期間也曾因無法獲得阿蘭配合，曾在洗澡時默默流下男兒淚。



但擁有極高熱誠的高健泰並未打退堂鼓，他每天夜以繼日親自照顧阿蘭生活起居，平常出門也都會帶著牠進出，如此用心付出，終於在兩個月後獲得阿蘭轉變態度，平日放封都我行我素的牠，某天卻突然蹭向高健泰輕咬、撒嬌和玩耍，正式給予認同。



這對搭檔組合僅半年多，就成功取得國際MRT搜救犬資格，高健泰坦言，起初只有5成把握，最後是憑靠彼此的信任感而成為獲勝關鍵，其中有一場搜索比賽項目，疲累的阿蘭找到目標物卻未如常吠叫，但他看到阿蘭不斷繞圈就評斷應該是找到人，回報無誤，這就是默契。



菜鳥領犬員高健泰認為，「練犬不是說什麼、就是什麼。」看到他和阿蘭在草地上打滾、玩耍的模樣，彼此好感情不在言下，現在他也順利進入訓犬階段，另外帶一隻幼犬從小培訓，持續朝領犬員之路邁進。1070114





極具女王個性的搜救犬阿蘭（中）讓菜鳥搭檔領犬員高健泰（右）吃足苦頭，還曾在洗澡時默默流下男兒淚，高健泰憑著不放棄的用心，終於獲得阿蘭的肯定，對彼此的信任感也成為取得國際MRT搜救犬資格的關鍵。（高健泰提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年1月14日