搜救意外成轉捩點 詹天文偕樂樂寫紀錄

搜救犬樂樂屬傑克羅素犬，外型小巧可愛，總能吸引大眾目光，但領犬員詹天文（左）指出，牠個性喜愛搜索卻又容易分心，是天使外型、頑劣個性，非常難訓練。中央社記者黃麗芸攝 107年1月14日

（中央社記者黃麗芸南投縣14日電）一場搜救意外，成為詹天文從空中搜救員轉為領犬員的轉捩點，人高馬大的他搭配小巧可愛的傑克羅素犬樂樂，成功取得國際MRT證照，樂樂也是全台首隻小型搜救犬。



警專畢業的詹天文，原本是內政部消防署特種搜救隊搜救員，但天有不測風雲，卻在一次執行基隆山難直升機吊掛救援任務時受重傷，醫生甚至一度告訴他恐因此喪失右手功能。



詹天文接受中央社記者專訪時，他現場就伸出手臂出示當年傷痕印記，坦然說現在需持續復健以避免萎縮，他頭上也可見一道明顯的癒合傷痕，這起意外讓他復健好長一段時間，才重返特種搜救隊工作。



但因手無法提重物，加上適逢消防署於民國99年成立搜救犬隊，詹天文在因緣際會下便轉任領犬員。



他說，自己在新人時期陸續帶過狼犬和拉布拉多犬，但都是學長們已訓練成熟的搜救犬；在即將邁入訓犬階段時，本想應可和天性較穩定的大型犬繼續搭配，未料新搭檔竟是1歲的樂樂。



台灣搜救犬大多是從國外購買，或是國內相關單位自行育犬、訓犬而來，但樂樂加入搜救犬隊可是意外。



詹天文娓娓道來樂樂的身世，牠的前飼主是一對夫妻，原希望牠能陪伴家中老人家，但太愛玩又有咬人褲管習慣，經送往訓犬學校矯正仍無法改善，便請訓練師發文代為尋找認養人，意外被隊上學長看到並進行測試，認為牠極具潛力而帶回。



不過原飼主一度不捨想帶樂樂返家，詹天文說，在他們看過訓練中心環境後，認為這邊更適合牠成長，才打消念頭讓樂樂留下。



外型小巧可愛、毛髮柔順的樂樂，總能吸引大眾目光，但搜救犬隊每位成員提到牠，都直稱是天使外型、頑劣個性，非常難訓練。



和樂樂搭檔近4年的詹天文指出，牠個性喜愛搜索卻又容易分心，除正向教導牠要配合領犬員指令外，玩具和食物的制約管理也不可少。



但頑劣聰明的樂樂豈是如此容易服從，在進行方向控制訓練時，牠經常知道指令要往右走，卻故意不配合地往左走。詹天文說，這時就必須祭出鐵的紀律，讓牠明確知道須配合領犬員而行動，畢竟實際出任務時是不能有閃失。



詹天文原以為這次參加MRT比賽沒機會通過，主因是對自己沒信心，「狗永遠沒問題，都是人的問題」，他說若領犬員有壓力時，搜救犬都感受得到。



這對「大人小狗」的搭檔在進行伴行測驗時，意外被評審提醒人犬腳步跟不上；但在進行領犬員資訊搜集測驗時，沒事且疲累的樂樂就趴在他腳旁睡覺，懂得適時休息反倒博得評審青睞。



詹天文說，長達48小時的不定時突發測試，人犬都累壞了，搜救犬執勤時要高度專注分析氣味，其實很耗精力和體力，「好好享受第一場搜索，建立信心很重要」，最後成功取得MRT資格，既意外又開心。



體型小的樂樂也是全台首隻小型搜救犬，在震災地形相對有優勢，之前曾支援過台南震災任務。



侃侃而談的詹天文突然皺眉說，當時樂樂需獨立作業，自己也很擔心牠的安危，並提到說曾有前輩帶搜救犬執勤時，獨自進入災區的搜救犬卻因項圈被勾住而無法脫困，想救卻救不到，領犬員只能在現場傷心聽牠吠到死掉。



「部分外界人士認為搜救犬只是一種工具，可以犧牲」，但對領犬員來說並非如此，詹天文表示，牠們都是有深厚感情的夥伴。這點從詹天文在受訪時，不斷用自己高大身軀的陰影幫樂樂遮陽，可見一斑。1070114





警專畢業的詹天文（右）因一場搜救意外，從空中搜救員轉為領犬員，人高馬大的他與小巧可愛的傑克羅素犬樂樂（左）搭擋，成功取得國際MRT證照，樂樂也是全台首隻小型搜救犬。（詹天文提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年1月14日

現年約5歲的搜救犬樂樂是傑克羅素犬種，專長為瓦礫搜救和鑽洞救人，是全台首隻小型搜救犬，在震災地形相對有優勢，之前曾支援過台南震災任務。（詹天文提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年1月14日