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關鍵字： 健康公宅夏威夷空中巴士寒流
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重機疑搶快撞自小客車 騎士送醫不治

發稿時間：2018/01/15 11:41

最新更新：2018/01/15 12:18

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竹南警分局五組巡官林偉葳15日指出，14日傍晚在台1線與苗8線路口發生死亡車禍，38歲的林男騎乘大型重機由北往南行駛，準備左轉進入高鐵特區，疑似搶快與對向南往北的自小客車直接撞擊。送醫急救傷重不治。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年1月15日竹南警分局五組巡官林偉葳15日指出，14日傍晚在台1線與苗8線路口發生死亡車禍，38歲的林男騎乘大型重機由北往南行駛，準備左轉進入高鐵特區，疑似搶快與對向南往北的自小客車直接撞擊。送醫急救傷重不治。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年1月15日

（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗縣警察局13日在台3線宣導重型機車行車安全，不料，14日又發生重機車禍，林姓騎士騎乘重機，行經台1線造橋路段，疑搶快左轉與自小客車發生碰撞，林男送醫仍傷重不治。

竹南警分局五組巡官林偉葳今天指出，14日傍晚在台1線與苗8線路口發生死亡車禍，38歲的林男騎乘大型重機由北往南行駛，準備左轉進入高鐵特區，與對向南往北的自小客車直接撞擊。

由於撞擊力道過大，林姓騎士頭部遭受重創，送醫急救仍傷重不治，據了解，家住後龍鎮的林姓騎士，外公過世不久，家人昨天才剛辦理告別式，不料，家中又有成員發生不幸。

警方指出，大型重機與自小客車雙方行經路口，紅綠燈號誌都是由綠燈轉換成黃燈，疑似搶快才會發生撞擊，詳細肇事責任歸屬仍有待進一步釐清。

苗栗縣警察局利用週末假日才在台3線獅潭鄉路段，針對大型重機執行聯合稽查，縣長徐耀昌更化身「交通安全大使」，向重機騎士宣導防飆、防噪音、防改裝等行車安全觀念，不料，隔天，縣內又傳重機死亡車禍，警方呼籲騎士、駕駛人遵守交通安全規則，以維護自身及他人安全。1070115

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