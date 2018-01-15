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女毒蟲感情糾紛報警 警意外逮捕通緝犯

發稿時間：2018/01/15 12:08

最新更新：2018/01/15 12:58

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桃園市中壢警分局員警15日凌晨接獲一名女子報案，前往協助處理她與同居人感情糾紛時，意外發現林女是毒品通緝犯，林女告訴警方並不知道自己遭到通緝。（桃園市政府中壢警分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月15日桃園市中壢警分局員警15日凌晨接獲一名女子報案，前往協助處理她與同居人感情糾紛時，意外發現林女是毒品通緝犯，林女告訴警方並不知道自己遭到通緝。（桃園市政府中壢警分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月15日

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市中壢警分局員警今天凌晨接獲一名女子報案，前往協助處理她與同居人感情糾紛時，意外發現隨員警回派出所的林女竟是毒品通緝犯，警方立即逮捕，將她移送桃園地檢署歸案。

桃園市警局中壢警分局中福派出所所長蕭凱文受訪表示，今天凌晨0時30分警方接獲林女報案，表示因故與同居人發生糾紛，警方到場勸說無效，林女向員警表示不願在住家繼續爭吵，警方便將林女帶回派出所暫時隔離休息。

蕭凱文表示，林女隨員警回到派出所後，警方也立即代為聯絡林女的姊姊前來接她，但在查證身分時卻意外發現，原來林女在本月5日已經遭到桃園地檢署發布為毒品通緝犯，警方在告知事由後當場將她逮捕，女警也確認林女身上並無毒品。

蕭凱文指出，林女告訴警方並不知道自己遭到通緝，因為平時和男友都在中壢租屋居住，戶籍地則是在新北市的五股區，可能是因此未收到地檢署的通知書才遭通緝。警方訊後將她押解移送至桃園地檢署歸案。1070115

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