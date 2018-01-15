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八旬翁跌落邊坡 蜷縮草叢度寒夜

發稿時間：2018/01/15 13:14

最新更新：2018/01/15 14:16

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一名年約80歲劉姓老翁跌落住家附近邊坡，因無力爬起蜷縮草叢度過寒流夜晚，所幸被協尋員警找到，送醫後並無大礙。（警方提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真　107年1月15日一名年約80歲劉姓老翁跌落住家附近邊坡，因無力爬起蜷縮草叢度過寒流夜晚，所幸被協尋員警找到，送醫後並無大礙。（警方提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真　107年1月15日

（中央社記者蕭博陽彰化縣15日電）一名年約80歲劉姓老翁外出，跌落住家附近邊坡無力爬起，蜷縮草叢度過寒流夜晚，彰化警方隔天尋獲劉翁送醫，所幸無大礙。

住在彰化縣社頭鄉協和村的劉姓老翁13日上午獨自外出，直到當天晚間未歸，家屬擔心失智父親因寒流低溫釀意外，與幾名村民外出尋找未果，13日深夜11時多向彰化縣警察局田中分局朝興派出所報案協尋。

朝興派出所長王碩賢今天接受媒體訪問說，副所長陳瓊遙獲報後，立即指示線上勤務人員前往劉姓老翁可能走失地點搜尋，家屬與幾名親友、村民也徹夜找人，警員駱靖泰在勤區偏僻處加強巡邏，14日下午接獲民眾指出，一名老翁倒臥協和村後路巷邊坡下方草叢。

王碩賢表示，員警趕到現場，發現一名老翁跌落高度約1公尺邊坡，因寒冷而全身蜷縮、身體覆蓋雜草，因老翁暴露低溫環境且未進食，員警判斷老翁身體虛弱，可能有失溫情形，立即通報救護車送醫，所幸檢查得知生命徵象穩定、無大礙。

王碩賢說，經查證身分，這名跌落邊坡老人就是劉翁，疑走路不慎跌落住家附近邊坡，所幸被協尋員警找到，家屬很感謝警方及時挽救劉姓老翁生命。1070115

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