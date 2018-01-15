/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 健康公宅夏威夷空中巴士寒流
>rss

高解析錄影機 林口交流道取締插隊

發稿時間：2018/01/15 15:06

最新更新：2018/01/15 15:37

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 國道一號南下林口交流道A出口裝設高解析度攝影機，15日下午3時啟用。國道警方指出，對違規插隊、任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線等行為，將裁罰新台幣3000元以上、6000元以下罰款。（翻攝照片）中央社記者林長順傳真 106年1月15日國道一號南下林口交流道A出口裝設高解析度攝影機，15日下午3時啟用。國道警方指出，對違規插隊、任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線等行為，將裁罰新台幣3000元以上、6000元以下罰款。（翻攝照片）中央社記者林長順傳真 106年1月15日

（中央社記者林長順新北15日電）國道1號南下林口交流道A出口裝設高解析度攝影機，今天啟用。國道警方說，對違規插隊、任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線等行為，將裁罰3000元以上、6000元以下罰款。

國道公路警察局統計，民國104年警方取締匝道違規件數(不含民眾檢舉)為8240件，105年取締件數為9592件，去年上半年度暴增到7072件。

為遏止「別人排隊你插隊」的亂向，交通部台灣區國道高速公路局先後在102年5月，於國道3號中和交流道南下匝道口，建置2支高解析度錄影機；103年國道1號鼎金系統南北向6支；105年1月，國道1號大雅交流道南向3支；105年8月，國道1號五股交流道北向3支。

警方表示，由於林口交流道在上下班時間經常性回堵，常接獲民眾檢舉，有車輛未依序排隊，逼車插入連貫車陣中，影響行車安全，高公局去年裝設科學儀器的高解析度(CCTV)錄影系統舉發違規，於今天下午啟用。

警方呼籲駕駛人遵守行車秩序，依序排隊下交流道，違規插隊、任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線等容易引發事故，民眾若發現其他車輛的違規行為，可將行車紀錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區。

警方指出，若有插隊等違規行為，將依據道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款以及第12款，裁罰新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。1070115

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP