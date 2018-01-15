高解析錄影機 林口交流道取締插隊

國道一號南下林口交流道A出口裝設高解析度攝影機，15日下午3時啟用。國道警方指出，對違規插隊、任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線等行為，將裁罰新台幣3000元以上、6000元以下罰款。（翻攝照片）中央社記者林長順傳真 106年1月15日

（中央社記者林長順新北15日電）國道1號南下林口交流道A出口裝設高解析度攝影機，今天啟用。國道警方說，對違規插隊、任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線等行為，將裁罰3000元以上、6000元以下罰款。



國道公路警察局統計，民國104年警方取締匝道違規件數(不含民眾檢舉)為8240件，105年取締件數為9592件，去年上半年度暴增到7072件。



為遏止「別人排隊你插隊」的亂向，交通部台灣區國道高速公路局先後在102年5月，於國道3號中和交流道南下匝道口，建置2支高解析度錄影機；103年國道1號鼎金系統南北向6支；105年1月，國道1號大雅交流道南向3支；105年8月，國道1號五股交流道北向3支。



警方表示，由於林口交流道在上下班時間經常性回堵，常接獲民眾檢舉，有車輛未依序排隊，逼車插入連貫車陣中，影響行車安全，高公局去年裝設科學儀器的高解析度(CCTV)錄影系統舉發違規，於今天下午啟用。



警方呼籲駕駛人遵守行車秩序，依序排隊下交流道，違規插隊、任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線等容易引發事故，民眾若發現其他車輛的違規行為，可將行車紀錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區。



警方指出，若有插隊等違規行為，將依據道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款以及第12款，裁罰新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。1070115