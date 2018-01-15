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3少年寒夜僅裹薄被取暖 警找回中輟生

發稿時間：2018/01/15 16:07

最新更新：2018/01/15 16:07

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（中央社記者陳朝福高雄15日電）3名少年在寒夜同處一室以薄被裹身睡覺，高雄市警察局少年警察隊上門查訪時仍相互畏縮取暖，員警帶回查證身分，希望找回中輟、逃家少年一個都不能少，改變這些少年人生。

高雄市警察局少年警察隊分隊長許延榮今天說，3名少年都是只10多歲，分別為中輟生、逃家和因案被高雄少年及家事法院協尋。

少年警察隊接獲高雄市教育局通報小彬（化名）未到校中輟，查訪查出他與單親爸爸同住，長期時輟時學且校外交往複雜，也容留同為他校中輟生及偏差行為少年，讓妹妹返家就深鎖房門躲在房間內，待父親農忙後返家才敢步出房門。

警方查訪獲悉小彬家時常有青少年聚集，日前還與附近市場攤販發生口角糾紛，為避免再衍生事端，鎖定他們清晨返家呼呼大睡時，會同家長進入小彬房間，發現小彬及小誠（化名）、小偉（化名）同處一室，僅以薄被裹身相互畏縮取暖。

許延榮表示，員警及少年輔導會輔導員即刻介入以同理心及愛心關懷開導，鼓勵他們不要因對課業沒興趣就自我放棄，可以轉向學習技職教育多元路線。3少年承諾會改變，當場與獲報前來的家長相擁而泣。

高雄市少年警察隊長沈建仁也表示，中輟生不僅是教育問題，也容易衍生少年犯罪及被害問題，將持續加強執行中輟學生協尋，整合跨局處資源全程協助及強力協尋中輟生，輔導返校就讀。1070115

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