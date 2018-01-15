布農族尋根 第16年耆老帶領重返內本鹿

影片來源：中央社

（中央社記者盧太城台東縣15日電）「做個堂堂正正的布農，不再是堂堂正正的中國人」，內本鹿布農族重返傳統領域，今天啟程，耆老那布勉勵年輕人，找到布農族該有的樣子。



1941年台東延平鄉布農族人被日本政府強迫從海拔1千多公尺的內本鹿遷到平地，族人從2002年開始展開尋根之旅，今年邁入第16年。



為呼籲政府落實原住民傳統領域劃設，今年擴大舉行尋根之旅，結合不同族群參加，有6隊分別從高雄、屏東、台東進入山區，前往內本鹿會合，總計40餘人。



年紀最小的是3歲漢人「小米」，布農族則是12歲的古聖祥，最年長的是54歲耆老那布，今天啟程，預計2月14日返回，為期31天。



在台北凱達格蘭大道抗議原住民「傳統領域劃設辦法」排除私有地的耆老那布，帶領年輕人升起狼煙，告訴祖靈，他們即將出發了。



那布哽咽的說，老人家已經很少了，記憶也跟著慢慢消失，「我們要跟著老人家的記憶一起走，回到傳統部落，找到布農該有的樣子，做個堂堂正正的布農，不再是堂堂正正的中國人」，那布拿著柺杖，忍受腳痛，走在前面。



這次重返傳統領域召集人Kadu說，沿途有峭壁、坍方、芒草等惡劣地形，從海拔1300公尺到2500公尺，有時候坡度超過7、80度，每人要背超過40公斤的重裝，來回預計31天。



代表漢人家族的是從事野生動物研究的「小八」和懷有5個月身孕的妻子，以及3歲女兒「小米」。



民國105年1月「小米」未滿周歲時就第1次和父母親到內本鹿，在深山度過30天，不僅碰上人生第一場雪，還熬過「霸王寒流」，吃起「冰棒」。去年同樣上山30天，今年再度前往，年僅3歲的她，3度和布農族人回傳統領域，總計在深山住近90天。



妻子懷孕，是否擔心？小八說，內本鹿原本就是人居住的地方，大自然有它的存在設計，不用去擔心這些，況且「小米」連續2年都上山，完全沒有問題。



12歲的古聖祥，今年和父親古誠山、哥哥古聖傑第3度上山。無法參加期末考，桃源國小校長鄭漢文同意讓他下山後補考。



從台東縣延平鄉，循著布農族遷徙古道進入內本鹿，15公里的古道在日本政府統治時代，設置了溫泉、清水、楓3個駐在所 (現在的派出所)，日治時代，這條「生命的臍帶」，發生了族群屠殺的悲慘事件。



1941年布農族勇士「海蘇」，不滿日本「集團移住」政策，向日本警察申請返回內本鹿，結果發生瘋狂槍戰，日本警察2死多傷。布農族將3月9日訂為「內本鹿事件」，從2002年開始，每年3月前會回到內本鹿尋根，今年是第16年。1070115





內本鹿布農族從2002年開始展開尋根之旅，今年邁入第16年，為呼籲政府落實原住民傳統領域劃設，今年擴大舉行並結合不同族群，15日啟程。中央社記者盧太城台東攝 107年1月15日

內本鹿布農族重返傳統領域15日啟程，出發前升起狼煙，告訴祖靈他們即將出發，並祈求保護。中央社記者盧太城台東攝 107年1月15日