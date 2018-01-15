酒駕自撞翻車 男子負傷逃逸仍遭逮

苗栗縣53歲李姓男子15日酒駕行經苗栗市龜山大橋，自撞中央分隔島翻覆，第一時間負傷棄車，徒步離開現場，李男仍在附近遭警方攔查，依並公共危險等罪嫌送辦。圖為警消到場發現車內空無一人。（翻攝相片）中央社記者管瑞平傳真 107年1月15日

（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗縣李姓男子今天酒後開車行經龜山大橋，自撞中央分隔島翻覆，李男第一時間負傷棄車，徒步離開現場，但仍在附近遭警方攔查，酒測值高達1.02毫克，依公共危險等罪嫌送辦。



苗栗縣消防局指出，下午1時許接獲通報，苗栗市龜山大橋傳出翻車意外，隨即派遣苗栗及特搜分隊前往查看，抵達現場卻只發現事故車輛四輪朝天，車內空無一人，找不到駕駛或乘客。



正當大家一頭霧水時，有熱心民眾指出，曾看到一名男子從車內爬出，往聯合大學方向走去；警方立即沿途查訪，果然在距離事故現場約200公尺加油站發現右手臂、四肢多處擦傷的53歲李姓駕駛。



李男傷勢雖不嚴重，警方為安全起見，仍通知救護車前往將他送醫檢查，確定沒有大礙，進一步施以酒測，呼氣酒精濃度竟高達每公升1.02毫克。



警方指出，李男坦承中午與親友喝酒，自行開車返家途中，行經龜山大橋北上車道，因一時恍神，擦撞中央分隔道，又撞上路燈基座，導致車輛翻覆在車道上，所幸事故並未波及其他車輛，否則後果不堪設想；李男訊後被依公共危險以及肇事逃逸等罪嫌移送法辦。1070115