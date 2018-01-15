上櫃公司黃金遭侵占 兩前員工被起訴

（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南地檢署偵辦光洋應用材料科技公司遭侵占黃金450公斤一案，發現兩名公司員工涉嫌虛設境外紙上公司，與光洋公司交易，蠶食光洋公司資產，今天依相關罪嫌起訴兩人。



股票上櫃公司光洋公司民國105年3月31日，對曾任公司課長的許姓女子侵占公司黃金450公斤提出告訴。



台南地檢署起訴書中指出，許女與陳姓男子分別在擔任光洋公司貴金屬管理中心實體交易課長、衍生交易課副理職務時，共同委託某管理顧問公司陸續設立多家境外紙上公司。再利用職權安排這些紙上公司與光洋公司進行各種貴金屬實體交易。光洋公司交易時多為虧損，資產遭到蠶食。



起訴書中指出，後因市場價格走勢逆轉，許女一再延長對境外紙上公司不利合約的履約期限。在光洋公司強力要求履約，並取消許女全部交易授權情況下，許女僅履行少部分不利益訂單，另取消部分不利自己境外紙上公司的訂單後，改以匯款方式賠償光洋公司損失。



起訴書指出，許女因產生資金缺口，而與陳男共謀，故意不通知客戶有關許女被取消全部交易授權一事；再由許女用光洋公司名義與銀行進行黃金交易，利用約定交貨日的時間差，分次挪用侵占光洋公司黃金合計450公斤。



起訴書指出，光洋公司因黃金遭職員侵占一事曝光，遭櫃買中心命令停止交易，受重大衍生性交易損失，金額高達429萬9812.69美元。



起訴書指出，陳男辯稱毫不知情，在未看文件內容情況下就蓋章。許女僅坦承挪用450公斤黃金，且辯稱已將利益匯回光洋公司，未造成公司損害。檢察官認為兩人沒有悔意，依相關法條提起公訴，並建請法官從重量刑。



光洋應用材料科技公司為全球貴金屬與稀有金屬回收精煉、特殊成型、加工以及銷售供應商之一。主要產品包括貴金屬化學品∕材料、薄膜濺鍍蒸鍍靶材、特用化學品及資源回收四大類。1070115