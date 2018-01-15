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收成期柑橘掉滿地 農民矛頭指向人造雨

發稿時間：2018/01/15 18:41

最新更新：2018/01/15 19:23

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苗栗縣公館鄉柑橘疑因上週豐沛降雨造成水傷、落果嚴重，柑橘產銷班班長彭邱金枝（右2）質疑是經濟部水利署實施人工增雨釀災，經向立委徐志榮陳情，相關單位15日到場會勘。中央社記者管瑞平攝　107年1月15日苗栗縣公館鄉柑橘疑因上週豐沛降雨造成水傷、落果嚴重，柑橘產銷班班長彭邱金枝（右2）質疑是經濟部水利署實施人工增雨釀災，經向立委徐志榮陳情，相關單位15日到場會勘。中央社記者管瑞平攝　107年1月15日

（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗縣公館鄉柑橘疑因上週豐沛降雨造成水傷、落果嚴重，橘農把矛頭指向經濟部水利署實施人工增雨釀災，立委徐志榮今天邀集相關單位會勘，盼釐清原因協助農民爭取災損補助。

為紓解竹苗地區旱象，經濟部水利署1月6日在新竹寶二水庫及苗栗永和山、明德及鯉魚潭4座水庫實施人工增雨作業，果然讓水庫增加不少進帳；不過，苗栗縣公館鄉大坑村柑橘農卻在降雨後發現，正值採收期的紅蜜橘、美人柑及部分柑橘，因落果受損情形嚴重，直指是人工增雨惹的禍。

徐志榮接獲橘農陳情，今天邀集農委會農糧署、經濟部水利署、縣府農業處、公館鄉公所、農會等單位前往柑橘園現勘，軟腐、掉落的紅蜜橘、椪柑堆積如山，農民心如淌血。

柑橘產銷班班長彭邱金枝指出，1月4日前的柑橘都正常採收出貨，5日因下雨未採摘，6日水利署實施人工增雨，10日之後採收的柑橘，皮多半是軟的，有些手一碰就掉落，即使仍掛在樹上也完全不能食用。

橘農黃梅櫻也說，以前雖有下雨，但不會造成橘子損害，卻在今年實施人工增雨後，出現大面積軟腐現象，損失慘重。

水利署正工程司楊介良表示，6日實施的人工增雨，為苗栗地區整體增加約200毫米雨量，人工增雨使用的暖雲燄劑成分有氯、硫酸根、氟、亞硝酸根等，燄劑施放後，經過1至2小時的擴散、入雲、降雨等過程，濃度已低到與自然界的背景值無異，對環境、人體或農作物並無影響。

現場有台大大氣所專家認為，這次冬季大雨較為少見，建議可朝向是否土壤水分過於飽和加上寒害造成農損的方向來討論。

會勘決議請苗栗區農業改良場針對落果柑橘化驗，釐清是否因人工增雨成分而造成農損，再擇期開會討論。

經會勘結果，這次災損範圍約0.9公頃，未達公館鄉89公頃的5%，無法辦理現金救助，徐志榮希望農糧署能就生產資材或其他方面補助，儘量協助受災農民，同時，未來實施人工增雨能提前通知，讓果農有時間做提早採收等防範措施。1070115

苗栗縣公館鄉大坑村柑橘疑因豐沛降雨造成水傷、落果嚴重，農民直指是人工增雨釀災，導致軟腐柑橘堆積如山，地方民代盼農政相關單位協助查明原因。中央社記者管瑞平攝　107年1月15日苗栗縣公館鄉大坑村柑橘疑因豐沛降雨造成水傷、落果嚴重，農民直指是人工增雨釀災，導致軟腐柑橘堆積如山，地方民代盼農政相關單位協助查明原因。中央社記者管瑞平攝　107年1月15日
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