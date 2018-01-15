越南女移工遭酒駕撞死 家屬委託領遺體

（中央社記者蕭博陽彰化縣15日電）越南籍女移工阮氏雪、阮氏鈔遭酒駕男撞死，兩女家屬委託親戚處理在台後事，委託書今天公證，待取得死亡證明書後，由受委託人領回阮氏雪、阮氏鈔遺體。



越南籍移工阮氏雪、阮氏鈔9日凌晨遭36歲卓姓男子開車追撞致死。彰化地方法院檢察署襄閱主任檢察官林漢強今天說，兩名死者相驗完成，初步確認死者身體多處外傷，致命傷為頭部嚴重外傷，待受委託人或公司機關出具死者家屬委託書後，領回兩名女移工遺體。



阮氏雪、阮氏鈔經人力仲介公司，到位於彰化縣和美鎮的台灣百和工業股份有限公司工作。百和工業公司副總經理葉桂珠接受中央社記者訪問說，人力仲介公司今天將中文、英文、越南文委託書送交公證完成，公證後交地檢署申請開立死亡證明書，再領回死者遺體。



葉桂珠說，阮氏鈔的舅舅受家屬委託，13日抵達台灣，14日參加頭七儀式，待領回阮氏鈔遺體，火化後帶回越南；因越南中部習俗關係，阮氏雪的父母則委託在台灣工作的表哥，代為處理阮氏雪後事，後續再將遺體運回越南。



葉桂珠表示，公司對本國勞工、外籍移工一視同仁，員工福利相同，除基本勞保，還有團體壽險、意外險，保險相信比許多公司健全，而在死者後事及保險理賠事宜，公司與人力仲介公司依法律程序協助處理，家屬不需要擔心喪事花費，由公司負責。



阮氏雪的父親向越南「民智報」說，由於家裡沒錢出國，目前正與仲介人力公司等單位溝通，希望能夠獲得協助，安排來台灣處理女兒善後事宜，盼迅速將女兒遺體運回越南辦理喪事。



卓姓男子9日凌晨駕車行駛和美鎮和港路，剛好3名越南籍女工騎電動輔助自行車經過該路段，卓男轎車先撞其中一名女工，再撞上另兩名女工，轎車最後撞擊路邊電線桿才停止，導致阮氏雪、阮氏鈔死亡，移工阮氏秋俠輕傷，卓男直到今天仍住院治療。1070115