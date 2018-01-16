/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小紅莓健康公宅夏威夷空中巴士
>rss

竊賊飛車躲攔檢 桃園警追逐10公里逮人

發稿時間：2018/01/16 15:29

最新更新：2018/01/16 16:50

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
桃園市16日清晨發生一起警匪追逐案，兩名犯嫌駕駛偷來的汽車，一路闖紅燈、逆向行駛躲避警方查緝，最後遭警方撞入田中才就逮。（桃園市保安警察大隊提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月16日桃園市16日清晨發生一起警匪追逐案，兩名犯嫌駕駛偷來的汽車，一路闖紅燈、逆向行駛躲避警方查緝，最後遭警方撞入田中才就逮。（桃園市保安警察大隊提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月16日

（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園市今天清晨發生警匪追逐案，劉姓男子夥同高姓男子駕駛偷來的汽車，一路闖紅燈、逆向行駛欲躲避警方查緝，最後遭警方撞入田中才就逮，訊後依竊盜、妨害公務等罪嫌送辦。

桃園市政府警察局保安警察大隊行政組長劉柏松受訪表示，保安警察大隊凌晨4時30分左右，在中壢區執行巡邏勤務時，發現一輛遭竊的銀黑色自小客車，員警立即開啟警報器及警示燈攔停，但有多項前科的45歲駕駛劉男與39歲高男立即加速逃逸，企圖擺脫警方。

劉柏松表示，兩名犯嫌在駕車逃逸過程中，不斷以逆向行駛、闖紅燈及高速行駛方式企圖擺脫警方，逃逸10公里來到八德區一處路口，劉男突然猛踩剎車擾警，後方員警反應不及撞上嫌疑人所駕駛的贓車，兩車雙雙衝入田中才停止追逐，但巡邏車與贓車也有多處損毀。

劉柏松指出，警方立即下車要求犯嫌強制離車，但兩人卻緊閉車門頑抗，直到員警擊破車窗才將兩人順利成擒，但也造成莊姓員警手部擦傷，所幸並無大礙。警方訊後將兩名犯嫌依汽車車牌竊盜、汽車竊盜、妨害公務及毀損罪嫌移送桃園地檢署偵辦。1070116

桃園市16日清晨發生警匪追逐案，兩名犯嫌在駕車逃逸過程中，不斷以逆向行駛、闖紅燈等方式企圖擺脫警方，最後遭警方撞入田中才就逮，警方訊後將兩名犯嫌依竊盜、妨害公務及毀損罪移送桃園地檢署偵辦。（桃園市保安警察大隊提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月16日桃園市16日清晨發生警匪追逐案，兩名犯嫌在駕車逃逸過程中，不斷以逆向行駛、闖紅燈等方式企圖擺脫警方，最後遭警方撞入田中才就逮，警方訊後將兩名犯嫌依竊盜、妨害公務及毀損罪移送桃園地檢署偵辦。（桃園市保安警察大隊提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月16日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP