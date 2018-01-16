竊賊飛車躲攔檢 桃園警追逐10公里逮人

桃園市16日清晨發生一起警匪追逐案，兩名犯嫌駕駛偷來的汽車，一路闖紅燈、逆向行駛躲避警方查緝，最後遭警方撞入田中才就逮。（桃園市保安警察大隊提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年1月16日

（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園市今天清晨發生警匪追逐案，劉姓男子夥同高姓男子駕駛偷來的汽車，一路闖紅燈、逆向行駛欲躲避警方查緝，最後遭警方撞入田中才就逮，訊後依竊盜、妨害公務等罪嫌送辦。



桃園市政府警察局保安警察大隊行政組長劉柏松受訪表示，保安警察大隊凌晨4時30分左右，在中壢區執行巡邏勤務時，發現一輛遭竊的銀黑色自小客車，員警立即開啟警報器及警示燈攔停，但有多項前科的45歲駕駛劉男與39歲高男立即加速逃逸，企圖擺脫警方。



劉柏松表示，兩名犯嫌在駕車逃逸過程中，不斷以逆向行駛、闖紅燈及高速行駛方式企圖擺脫警方，逃逸10公里來到八德區一處路口，劉男突然猛踩剎車擾警，後方員警反應不及撞上嫌疑人所駕駛的贓車，兩車雙雙衝入田中才停止追逐，但巡邏車與贓車也有多處損毀。



劉柏松指出，警方立即下車要求犯嫌強制離車，但兩人卻緊閉車門頑抗，直到員警擊破車窗才將兩人順利成擒，但也造成莊姓員警手部擦傷，所幸並無大礙。警方訊後將兩名犯嫌依汽車車牌竊盜、汽車竊盜、妨害公務及毀損罪嫌移送桃園地檢署偵辦。1070116



