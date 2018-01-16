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貨車疑過彎不慎 化學液大桶掉落滲漏

發稿時間：2018/01/16 16:10

最新更新：2018/01/16 17:47

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一輛載運桶裝化學液體的大貨車，16日下午行經南科台南園區一處路口時，車廂內的大桶子掉落路面破裂，化學液體滲漏，警方到場疏導交通。中央社記者楊思瑞攝　107年1月16日一輛載運桶裝化學液體的大貨車，16日下午行經南科台南園區一處路口時，車廂內的大桶子掉落路面破裂，化學液體滲漏，警方到場疏導交通。中央社記者楊思瑞攝　107年1月16日

（中央社記者楊思瑞台南16日電）一輛載運桶裝化學液體的大貨車今天下午行經南科台南園區一處路口時，疑似因過彎時車速過快，大桶子撞開側邊廂門掉落路面，化學液體滲漏，幸好初判液體的危害性不高。

消防人員初步調查，這輛大貨車載運裝有氫氧化鉀、矽石與水混合的化學液體，下午行經南科九路與環東路口時，疑似因過彎車速較快，貨車車廂的鷗翼式側邊車門被大桶子撞開，6桶裝有化學液體的桶子掉落在路口。其中部分桶子破裂，化學液體流出。

台南市政府消防局南科分隊長蕭傑澤表示，經查發現桶中裝的是廠商的機械研磨液，其中水的比率達80%至90%，初判為低危害性的化學液體。消防人員到場警戒，並由警方、化災處理小組進行後續處置。

南科管理局接獲通報後，協調廠商前往將破裂的桶子及化學液體運走。滲漏出的液體初判對人體無害，現場舖上沙包防止滲漏進入下水道，後續還會調查。1070116

一輛載運桶裝化學液體的大貨車，16日下午在南科台南園區一處路口轉彎時，車廂內的大桶子撞開側邊廂門掉落路面，消防人員到場警戒。中央社記者楊思瑞攝　107年1月16日一輛載運桶裝化學液體的大貨車，16日下午在南科台南園區一處路口轉彎時，車廂內的大桶子撞開側邊廂門掉落路面，消防人員到場警戒。中央社記者楊思瑞攝　107年1月16日
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