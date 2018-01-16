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男子酒駕遇警攔查 酒測超標竟嚎啕大哭

發稿時間：2018/01/16 16:17

最新更新：2018/01/16 18:43

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影片來源：中央社

（中央社記者黃麗芸台北16日電）北市一名32歲陳男日前騎車行經北市大同區時，遇警方攔檢盤查，他慌張高舉雙手且自稱未酒駕，但又數度規避酒測，最後酒測值0.35毫克違規，他竟嚎啕大哭，令警方傻眼。

台北市警察局保安大隊第一中隊警員陳冠禎今天受訪時表示，第一中隊小隊長高志仁率員警張新育、張瑋淳、林明輝於14日凌晨2時許，在大同區忠孝西路、西寧北路口執行路檢勤務。

有酒駕前科的陳姓男子騎車遇到警方盤查時，他立即主動配合且慌張高舉雙手，直否認自己有喝酒，但員警聞到他滿身酒味後，陳男便說因為自己在酒吧上班，因客人不慎將酒打翻到他身上所致。

員警隨即表示進行酒測即可確認，結果陳男又改口說，上班時吃了公司提供的薑母鴨員工餐，不知有無加酒提味，過程中用盡多種方式規避警方酒測，測試時又消極不吐氣或是中斷吐氣。

最後經高志仁嚴正以告，消極不配合會構成拒測，並在警方指導陳男酒測器吹測方式，才完成酒測，全程耗時近20分鐘，結果測出酒測值達0.35毫克。

陳冠禎說，陳男得知酒測超標後，一時情緒不穩在現場嚎啕大哭，並坦承自己有喝1瓶啤酒，盼警方能通融放他一馬；員警見陳男情緒崩潰立即予以安撫，並告知他「男子漢大丈夫，做錯事情就要勇敢面對」，陳男情緒才逐漸穩定。

警方訊後將全案依違法公共危險罪嫌送辦。1070116

台北市警察局保安大隊第一中隊警員陳冠禎16日受訪表示，一名陳姓男子日前騎車遇警攔查，數度規避酒測，最後酒測值0.35毫克違規，竟當場嚎啕大哭。中央社記者黃麗芸攝　107年1月16日台北市警察局保安大隊第一中隊警員陳冠禎16日受訪表示，一名陳姓男子日前騎車遇警攔查，數度規避酒測，最後酒測值0.35毫克違規，竟當場嚎啕大哭。中央社記者黃麗芸攝　107年1月16日
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