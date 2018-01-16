攜超額貨幣入出境未申報 現鈔沒入案例多

（中央社記者邱俊欽桃園機場16日電）洗錢防制法新制去年6月起實施，攜帶超額外幣或新台幣入出境未申報，超額現鈔會被沒入。新制實施後，不少民眾未誠實申報遭沒入，在沒入案件中，有些單筆金額逾數百萬元。



財政部關務署台北關人員今天指出，昨天有一名60歲婦人從東京返回桃園機場，隨身行李中查獲1744萬元日幣現鈔（約新台幣470萬元），發還等值1萬美元的日幣後，其餘折合約新台幣439萬元遭查扣，婦人供稱這筆錢是用於回台購屋養老。



新制實施前，桃園機場常有國內外旅客攜帶超額新台幣闖關搭機，遭海關查獲，但新台幣不會被查扣沒入；錢防制法新制民國106年6月28日實施後，仍有不少旅客因未注意規定，攜帶超額貨幣遭沒入的案件，其中包括國外旅客。



海關人員提到，曾有攜帶約新台幣上百萬元離境的旅客是為了結婚、購屋所用，被查扣當場不知如何是好，痛哭、絕望、癱軟，類似案件不勝枚舉。



根據在海關被查獲的案件中發現，當事人以購屋、公司營運、墊付租金、海外代購等最多，動輒超過新台幣數十萬元到上百萬元；而且在通過海關時，又未提出口頭或書面申報，當被海關發現時，就觸犯「洗錢防制物品出入境申報及通報辦法」規定。



台北關人員說，依據洗錢防制法規定，旅客或隨交通工具服務的人員，出入國境攜帶洗錢防制物品者，範圍包括外幣、有價證券逾限額等值美元1萬元，或人民幣逾限額2萬元及新台幣逾限額10萬元，黃金逾等值美金2萬元與有被利用進行洗錢之虞的物品，如非自用之鑽石、寶石、白金逾限額等值新台幣50萬元者，應主動向海關申報。1070116