龍眼冬天結果引話題 原來是品種不同

苗栗縣大湖鄉老農吳順博多年前購買龍眼樹苗種在住家附近，原應在夏天盛產的龍眼卻會在冬天結果，農會農事指導員16日查訪後表示，應是樹苗品種不同。中央社記者管瑞平攝 107年1月16日

（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗縣大湖鄉老農5年前買了3棵龍眼樹苗種在住家附近，原本在夏天盛產的龍眼，竟在冬天結果，引來農友熱議，農會農事指導員今天前往查看，研判是樹苗品種不同。



大湖鄉85歲農民吳順博指出，住家附近的菜園中，種植有蔬菜及柑橘、木瓜和龍眼等果樹，其中3棵龍眼樹苗為5年前從市場購買而來，因沒有特別管理，其中一棵已枯死、一棵被小花蔓澤蘭覆蓋，另外一棵正在開花結果。



外界印象龍眼產期多半在夏季，吳順博的龍眼卻在寒冷冬天結實纍纍，成為鄰里親友討論話題。吳順博說，自從種植龍眼樹以來，每年「春夏秋冬都有結果」，自己也覺得和一般的龍眼樹不同，更引來其他農友稱奇，懷疑是氣候異常，影響龍眼樹產期混亂。



大湖地區農會農事指導員謝亞倫今天前往查看指出，老農栽種的龍眼樹，目前同時開花與結果，經試吃後，發現果實香味濃郁但甜度還不夠，最佳採收期應在農曆春節期間，研判是改良後的品種，產期自然不同，顛覆以往刻板印象，與氣候變遷沒有直接關係，呼籲農民不必恐慌。1070116