客運司機猝死總站廁所 解剖釐清死因

（中央社記者王朝鈺基隆市16日電）基隆客運吳姓司機原定昨天下午5時30分出車，站務員昨天晚間8時看見車子還在站內，經遍尋後發現吳男猝死在廁所，基隆地檢署檢察官今天上午相驗，決定擇日解剖遺體釐清死因。



基隆客運課長王亞弘表示，吳男昨天上午6時上班，發車前曾測量體溫、血壓及酒測均無異狀，昨天下午4時許回到位於基隆市樂利三街的總站暨修理場，原定休息到下午5時30分出車。



他說，站務員晚間8時許排車時，發現吳男駕駛的車輛還在站內，依經驗研判，吳男應該半小時後才會回到總站，站務員覺得納悶立刻撥打吳男手機，電話雖有通但無人接聽。



王亞弘表示，站務員再詢問其他司機和吳妻，也沒人看見吳男蹤影，經仔細尋找後，晚間11時30分發現廁所遭反鎖，且敲門無人回應，站務員趕緊以備用鑰匙開門，發現吳男躺在地上已失去生命徵象。



至於為何下午5時30分至晚間8時無人發現車子還停在站內，王亞弘指出，司機都會按照派車單，自律依時間發車，若公司沒有接到乘客反映，很難發現車子還在站內，但只要接獲民眾陳情就會立刻了解。



另外，王亞弘也說，吳男個性內向，任職15年來工作認真，表現中規中矩，身體狀況正常，沒有心臟病、高血壓等疾病，家屬僅曾表示吳男肝有問題，另外，公司排班和休假也符合勞基法規定，至於是否為天冷猝死，仍有待解剖遺體後釐清。1070116