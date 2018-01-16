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標榜24小時批發貓狗飼料 卻被警察抓

發稿時間：2018/01/16 17:52

最新更新：2018/01/16 18:34

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一名李姓毒販（中）使用通訊軟體微信，並以「24H貓狗飼料批發」為暱稱用以聯繫毒品交易，南投縣警察局刑警大隊15日逮捕正要交易毒品的李嫌，全案16日依違反毒品危害防制條例，移送法辦。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年1月16日一名李姓毒販（中）使用通訊軟體微信，並以「24H貓狗飼料批發」為暱稱用以聯繫毒品交易，南投縣警察局刑警大隊15日逮捕正要交易毒品的李嫌，全案16日依違反毒品危害防制條例，移送法辦。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年1月16日

（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）一名李姓毒販使用手機通訊軟體交易毒品，暱稱還取為「24H貓狗飼料批發」，主打全天候服務，南投警方掌握李嫌販毒之際逮人，當場人贓俱獲。

22歲李姓毒販使用通訊軟體微信，並以「24H貓狗飼料批發」為暱稱，與上游及下游藥腳聯繫毒品交易，南投縣政府警察局刑事警察大隊昨天傍晚逮捕正要交易毒品的李嫌，全案今天依違反毒品危害防制條例，移送南投地方法院檢察署偵辦，持續擴大向上溯源。

南投縣警局刑警大隊偵三隊本月偵辦槍械、毒品案，溯源發現李姓藥頭以「貓狗飼料批發」暱稱毒品交易，還強調24小時服務，隨傳隨到，就像超商不打烊、運送毒品如同宅配迅速。

偵三隊長林金和說，經報請南投地檢署檢察官林渝鈞指揮偵辦，專案小組昨天傍晚掌握情資，李姓犯嫌與下游藥腳相約在南投看守所附近交易毒品，當場在交易前逮捕李嫌，查獲5.49公克毒品安非他命及相關證物，經詢問後，今天移送南投地檢署偵辦。1070116

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