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籲監委尊重司法 檢協會劍青檢改紛出聲

發稿時間：2018/01/16 18:37

最新更新：2018/01/16 18:37

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（中央社記者蕭博文、王揚宇台北16日電）對監委被提名人陳師孟昨指「陳水扁前總統受審之四案都是遭到司法迫害」等，檢察官協會今表示，期許監委謹慎執行監察權，勿憑政治意識或民粹臆測，恣意貶抑司法。

「劍青檢改」下午也發表聲明指出，民主政治與司法獨立是台灣最寶貴資產，請新出爐的監委切勿濫用監察權，導致司法寒蟬效應。

檢察官協會發布新聞稿指出，立院今天通過監察委員被提名人陳師孟等11人同意權，檢協會期許監委應依權力分立的法治國原理，尊重司法機關的獨立偵審職權，審慎妥適行使憲法上的監察權。

新聞稿提到，監察委員行使憲法所賦予，對於違法失職公務員的彈劾、糾舉權，在權力分立的法治國原則，神聖的監督行政權的行使，有效澄清吏治，並提升公權力行使的效能，司法權當然也受其監督。

但針對媒體報導，陳師孟15日在立法院接受資格審查時，曾宣稱「陳水扁前總統受審之四案都是遭到司法迫害」，檢協會則感到遺憾。

另一方面，由一群檢察官組成的劍青檢改表示，陳師孟昨在立法院公開表示上任後要「專辦過去打綠不打藍的法官」等言論，劍青檢改成員憂心，陳師孟表面上是針對「過去」審案的法官，但實質上等於向「未來」全國法官喊話警告，只要再有「對綠營人士判決有罪」或「對藍營人士判決無罪」的法官，都將會被監委「專辦」，這勢必將造成司法界的寒蟬效應，對台灣未來政黨政治和司法獨立的發展，都將是一大重創。

聲明稿中談到，劍青檢改對陳師孟的言論表達強烈抗議，並呼籲監委自我克制，切勿以特定政黨立場干預或恫嚇司法，否則將使台灣難能可貴的政黨政治與司法獨立，隨著不同政黨的輪番上台而崩毀。

律師全聯會傍晚發布新聞稿指出，陳師孟所言恐造成司法信譽損害，對司法公正將造成負面影響，令人難以苟同。

中華民國律師公會全國聯合會新聞稿指出，陳師孟在國會殿堂所為的公開發言，指摘司法以政黨色彩作為判斷標準，並表示司法對不同政黨色彩者分別予以「迫害追殺」、「縱容護航」，實屬措辭強烈的嚴厲指控，惟並未能提出有關具體事證，以陳身為監察委員被提名人身分，言行動見觀瞻，這些發言恐將造成司法信譽的損害。1070116

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