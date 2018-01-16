屏警防搶演練 有全客語也有墾丁滷味老闆

屏東縣恆春警分局16日進行防搶演練，特別將時事梗編入劇情，由員警喬裝成遭洗劫的「墾丁滷味店老闆」（中）。（恆春警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年1月16日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）屏東各警分局今天進行「金融機構防搶暨攔截圍捕演練」，客家鄉內埔警分局首度全客語演練；轄區發生天價墾丁滷味事件的恆春警分局安排「滷味店老闆」被搶，讓民眾印象深刻。



各警分局的演習可說發揮創意。內埔分局選擇農會進行金融機構防搶演練，演練由分局男女員警充當鴛鴦大盜，「嘸莫動，搶劫」，一旁民眾聽到客家話，以為是在地人搶劫，才剛想記下車號，就發現是演練，看到警方全程全客語演習，覺得很逼真，民眾表示，真的可以提醒大家過年時要小心。



內埔警分局表示，分局內有50名警力是客籍，佔分局1/3，立法院也剛剛三讀通過「客家基本法修正案」，正式將客語列為國家語言，且客家人口達1/3以上的鄉鎮市，應以客語為主要通行語言，分局所轄的內埔鄉及萬巒鄉，都是客委會列入的重點發展鄉鎮之一，客語防搶演練，是提醒地方鄉親注意，也落實客家基本法。



恆春警分局則將「墾丁滷味」時事加入演練劇情中。扮演歹徒的員警跳上銀行櫃檯搜刮贓款，還要求在場民眾把現金交出來，並對著一名中年男子說：「這個長得很像賣滷味的老闆，應該很有錢」，要他快把現金交出來，讓演練增添趣味。1070116



